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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo A92s'in tasarımını açığa çıkaran basın görselleri yayınlandı

    Oppo yakında 120 Hz ekran ve 5G desteğine sahip yeni bir akıllı telefon çıkaracak. Oppo A92s olarak adlandırılan cihazın tasarımını gözler önüne basın görselleri sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo A92s'in tasarımını açığa çıkaran basın görselleri yayınlandı
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    Geçtiğimiz günlerde Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın  veritabanında ortaya çıkan Oppo A92s'in ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Akıllı telefonun tasarımını ortaya koyan yeni basın görselleri internete düştü.

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    Cihaz 2400 × 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.57 inç AMOLED panel taşıyor. Ekranının sol üst köşesinde çift selfie kamerasına ev sahipliği yapan geniş sayılabilecek bir delik var.

    Oppo A92s'in tasarımını açığa çıkaran basın görselleri yayınlandı
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    Akıllı telefonun arka panelinde dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Kare şeklindeki kamera ünitesinde 48 + 8 + 2 + 2 megapiksellik sensörler görev yapıyor. LED flaşın ise modülün tam ortasına yerleştirildiğini görüyoruz.

    Oppo A92s'in tasarımını açığa çıkaran basın görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    MediaTek Dimensity 800'den güç alacak

    Oppo A92s'in sol tarafında ses tuşları ve SIM kart yuvası yer alırken sağ kısmında parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapan güç tuşu bulunuyor. Altta USB Type-C bağlantı noktası, mikrofon, hoparlör ve 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. Üst tarafta ise yardımcı mikrofon bulunuyor.

    Oppo A92s'in tasarımını açığa çıkaran basın görselleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonun diğer özelliklerini ise MediaTek Dimensity 800 yonga seti, 6/8/12 GB RAM, 128/256 GB depolama alanı, çift ön kamera (16 + 2 megapiksel), 5G modem ve 4.000 mAh pil olarak sıralayabiliriz.



    https://www.gsmarena.com/oppo_a92s_official_images_design_color_options-news-42694.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    snotty1 1 sa.
    8000 lira olursa da tadından yenmez
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    evlbleef 1 sa. yeni yorumcu
    Çıkıntı içinde çıkıntı sanki inception
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    GwynBleidd48 2 sa.
    Ne kadar özgün bir tasarım!
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