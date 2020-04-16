Oppo A92s'in tasarımını açığa çıkaran basın görselleri yayınlandı

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Geçtiğimiz günlerde Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın veritabanında ortaya çıkan Oppo A92s'in ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Akıllı telefonun tasarımını ortaya koyan yeni basın görselleri internete düştü.

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120 Hz ekranlı Oppo A92s, TENAA'da ortaya çıktı

Cihaz 2400 × 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.57 inç AMOLED panel taşıyor. Ekranının sol üst köşesinde çift selfie kamerasına ev sahipliği yapan geniş sayılabilecek bir delik var.

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Akıllı telefonun arka panelinde dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Kare şeklindeki kamera ünitesinde 48 + 8 + 2 + 2 megapiksellik sensörler görev yapıyor. LED flaşın ise modülün tam ortasına yerleştirildiğini görüyoruz.

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MediaTek Dimensity 800'den güç alacak

Oppo A92s'in sol tarafında ses tuşları ve SIM kart yuvası yer alırken sağ kısmında parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapan güç tuşu bulunuyor. Altta USB Type-C bağlantı noktası, mikrofon, hoparlör ve 3.5 mm kulaklık girişi mevcut. Üst tarafta ise yardımcı mikrofon bulunuyor.

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Akıllı telefonun diğer özelliklerini ise MediaTek Dimensity 800 yonga seti, 6/8/12 GB RAM, 128/256 GB depolama alanı, çift ön kamera (16 + 2 megapiksel), 5G modem ve 4.000 mAh pil olarak sıralayabiliriz.

https://www.gsmarena.com/oppo_a92s_official_images_design_color_options-news-42694.php

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