Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter, tartışmalara sebep olan otomatik görüntü kırpmayı düzeltecek

    Twitter'da paylaşılan fotoğrafın, tweetteki otomatik kırpma ile oluşan ön izlemesinde oluşan ırkçılık tepkilerine yanıt vererek bu sorunu çözeceklerini belirtti.
    2 hf.
    4,9b
    1
    4
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Twitter, tartışmalara sebep olan otomatik görüntü kırpmayı düzeltecek

    Twitter'da bir fotoğraf tweetlediğiniz zaman, algoritma fotoğrafın kendince odak noktasını otomatik olarak kırparak tweet ön izlemede gösterir. Twitter kullanıcıları, bu algoritmanın  ırkçılığı öne çıkaracak şekilde çalıştığını belirterek Twitter'a bu durumu düzeltmeleri gerektiği konusunda baskı oluşturdu.

    Twitter'dan yapılan açıklamada, bu tepkileri incelemeye alarak, algoritmanın piyasaya sürülmeden yeteri kadar incelenmemesinin bir hata olduğunu, kullanıcıların belirttiği sorunda doğruluk payı bulunduğunu ve bu durumu düzeltmek için hızlı adımlar atılacağını söylendi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Twitter, iOS uygulamasına 'paylaşmadan önce oku' özelliğini getiriyor

    Ayrıca Bkz. "Google Pixel 5, güçlü kamera özellikleriyle geliyor"

    Twitter'a ırkçılık suçlamaları

    Bir Twitter kullanıcısı, ABD Senatosu'ndan Mitch McConnell ve eski başkan Barack Obama'nın fotoğraflarını birleştirerek iki farklı fotoğraf paylaştı. İlk fotoğrafta, Mitch McConnell üstte Barack Obama ise altta yer alıyordu. Twitter algoritması, tweet ön izlemede Mitch McConnell'ı ön plana çıkardı. İkinci fotoğrafta ise bu defa Barack Obama üstte, Mitch McConnell altta yer alıyordu. İlk fotoğraftan sonra fotoğrafın üst kısmında yer alan kişinin ön izlemede görüneceğini düşünen kullanıcı, altta yer almasına rağmen yine Mitch McConnell'ın ön izlemede göründüğünü belirtti.

    Farklı kullanıcıların da birkaç denemesinin ardından açık ten rengine sahip insanlara, koyu ten rengine sahip insanlara kıyasla tweet ön izleme daha fazla öncelik verildiği anlaşıldı. Bu durum, kullancılar tarafından hoş karşılanmazken, Twitter'ı ırkçılığı teşvik etmekle suçladılar.

    Twitter'dan iddialara yanıt geldi

    Twitter, fotoğrafları otomatik olarak kırpma şeklinin, zarar verme potansiyeli olduğunu bildiklerini belirterek, algoritmayı ilk tasarlarken ve inşa ederken, bu olasılığı öngörmek için daha iyi bir iş çıkarmaları gerektiğini vurguladı.

    Twitter'dan yapılan açıklamada: "İnsanlara resimlerinin bir Tweette nasıl görüneceği konusunda daha fazla görünürlük ve kontrol sağlayarak makine öğrenimi tabanlı görüntü kırpmaya olan bağımlılığımızı azaltma çalışmalarına öncelik veriyoruz. İnsanların her gün tweetlediği çok çeşitli görsellerde neyin en iyi sonucu vereceğini görmek için farklı seçenekleri keşfetmeye başladık. İnsanlara resim kırpma ve Tweet oluşturucuda nasıl görüneceklerini ön izleme için daha fazla seçenek sunmanın, zarar riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini umuyoruz." ifadelerine yer verildi.



    https://www.engadget.com/twitter-will-change-automated-image-cropping-010605744.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Foursquare, bulunduğunuz yerle alakalı kulağınıza bilgi 'fısıldayan' bir uygulamayı test ediyor
    1 gün
    Netflix'in büyüme hızında ciddi düşüş var
    1 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 2 hf. en beğenilen
    Duyar.dll active
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 hf.
    Yazılımı muhtemelen açık tenli biri yazıp, doğal olarak açık tenli insanların fotoğrafları ile test etmiştir. Güncelleme ile daha isabetli tahmin sistemi getirilebilir, bu kadar da büyütülmesine gerek yok.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 2 hf.
    Bence çokta duyar kasma mevzu değil durum, haklılık payı var gibi geldi bana. Tüm fotoğraflarda beyaz insanı odağa alıyor, zenci arkadaşları yok sayıyor. Haklılık payı olduğuna inanıyorum özetle. Kaldı ki ABD gibi, ırkçılığın zencilere karşı zirvede olduğu bi yerde..,
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ironturk (Halil ADIGÜZEL) 2 hf. en beğenilen
    Duyar.dll active
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    JourneyToTheWest 2 hf. yeni yorumcu
    Nasıl duyar kassam da bugün.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Elektrikli Polestar 2 otmobiller, aniden durma sebebiyle geri çağırılıyor 2 hf. Yeni BMW 4 Serisi Coupe Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. iPhone 12 fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 2 hf. Apple, katlanabilir iPhone için kendi kendini onaran ekran patenti aldı 2 hf. Haftaya A101 marketlerde Mi Band 4, ŞOK marketlerde iyi fiyata Galaxy Tab A8 2019 var 2 hf. Harry Potter: Puzzles & Spells beğeni topluyor 2 hf. Tesla, 2021'de Hindistan pazarına giriş yapacak 2 hf. RTX3080'e 650W PSU takarsak patlar mıyız?? "Corsair CX650F PSU incelemesi" 2 hf. Amp Light ile web kamera aydınlatmasına yeni standart geliyor 2 hf. Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri EEC’de listelendi 2 hf. Oppo A93 tanıtıldı: 6 kamera, AMOLED ekran ve daha fazlası 2 hf. Upload çilesi bitmiyor: 200 Mbps'lik tarifede 5 Mbps upload 2 hf. Volvo'nun ilk tamamen elektrikli modeli XC40 Recharge sonunda üretime girdi 2 hf. İrlanda Yüksek Mahkemesi, Subway’in sandviç ekmeklerinin ekmek olmadığına hükmetti 2 hf. Star Wars: Squadrons satışa çıktı 2 hf. HP Spectre x360 14 modeli Tiger Lake işlemcilerle güçlendi 2 hf. Ryzen 9 5900X, 3900X'e tek çekirdekte %25 fark açıyor 2 hf. Marmarapark AVM'deki Mi Store mağazası yenilenen yüzüyle açılıyor 2 hf. Epic Games mağazasında bu hafta Pikuniku ücretsiz 2 hf. Volkswagen Crafter'ın iki yeni versiyonu satışa sunuldu 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Twitter, tartışmalara sebep olan otomatik görüntü kırpmayı düzeltecek Sonraki McLaren 765LT'nin Pirelli lastikleri Türkiye'de üretildi 2 hf. Sosyal ağlara yönelik yeni karar resmi gazetede yayınlandı 2 hf. ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melanie Trump, koronavirüse yakalandı 3 hf. MSI dünyanın ilk yapay zeka destekli monitör serisine başlıyor 3 hf. Avrupa Birliği reklam yazılımlarının kaldırılabilir olmasını istiyor 3 hf. Xbox Series X satışa sunulmadan zamlandı 3 hf. Powerpod isimli proje, şehir hayatı için güvenli ve güçlü temiz enerji çözümüyle geliyor 3 hf. ARM işlemcili Windows 10 PC’lere x64 uygulama desteği geliyor 3 hf. Google güvenilir haberler için yayıncılara 1 milyar dolar yatırım yapacak 3 hf. Google Pixel 5, güçlü kamera özellikleriyle geliyor 3 hf. ARM tabanlı yeni Surface Pro X verimliliğe odaklanıyor 3 hf. Google, Facebook ve Twitter CEO'larına mahkeme celbi gönderilecek 3 hf. Microsoft Surface Laptop Go hem ele hem de cebe sığıyor 3 hf. Sosyal medya yasasının tüm maddeleri bugün yürürlüğe girdi 3 hf. GitHub, güvenlik açıklarını bulan kod tarama aracını ücretsiz olarak kullanıma açtı 3 hf. Chromecast artık biraz daha televizyon gibi 3 hf. 2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller 3 hf. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Ağustos 2020'de yüzde 165 arttı 3 hf. TCL marka TV'ler Türkiye'de satışa çıktı 3 hf. Singapur Havayolları, yerde bekleyen A380’lerden birini restorana çevirme kararı aldı Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız