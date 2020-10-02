Twitter, tartışmalara sebep olan otomatik görüntü kırpmayı düzeltecek

Twitter'da bir fotoğraf tweetlediğiniz zaman, algoritma fotoğrafın kendince odak noktasını otomatik olarak kırparak tweet ön izlemede gösterir. Twitter kullanıcıları, bu algoritmanın ırkçılığı öne çıkaracak şekilde çalıştığını belirterek Twitter'a bu durumu düzeltmeleri gerektiği konusunda baskı oluşturdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, bu tepkileri incelemeye alarak, algoritmanın piyasaya sürülmeden yeteri kadar incelenmemesinin bir hata olduğunu, kullanıcıların belirttiği sorunda doğruluk payı bulunduğunu ve bu durumu düzeltmek için hızlı adımlar atılacağını söylendi.

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Twitter'a ırkçılık suçlamaları

Bir Twitter kullanıcısı, ABD Senatosu'ndan Mitch McConnell ve eski başkan Barack Obama'nın fotoğraflarını birleştirerek iki farklı fotoğraf paylaştı. İlk fotoğrafta, Mitch McConnell üstte Barack Obama ise altta yer alıyordu. Twitter algoritması, tweet ön izlemede Mitch McConnell'ı ön plana çıkardı. İkinci fotoğrafta ise bu defa Barack Obama üstte, Mitch McConnell altta yer alıyordu. İlk fotoğraftan sonra fotoğrafın üst kısmında yer alan kişinin ön izlemede görüneceğini düşünen kullanıcı, altta yer almasına rağmen yine Mitch McConnell'ın ön izlemede göründüğünü belirtti.

Farklı kullanıcıların da birkaç denemesinin ardından açık ten rengine sahip insanlara, koyu ten rengine sahip insanlara kıyasla tweet ön izleme daha fazla öncelik verildiği anlaşıldı. Bu durum, kullancılar tarafından hoş karşılanmazken, Twitter'ı ırkçılığı teşvik etmekle suçladılar.

Twitter'dan iddialara yanıt geldi

Twitter, fotoğrafları otomatik olarak kırpma şeklinin, zarar verme potansiyeli olduğunu bildiklerini belirterek, algoritmayı ilk tasarlarken ve inşa ederken, bu olasılığı öngörmek için daha iyi bir iş çıkarmaları gerektiğini vurguladı.

Twitter'dan yapılan açıklamada: "İnsanlara resimlerinin bir Tweette nasıl görüneceği konusunda daha fazla görünürlük ve kontrol sağlayarak makine öğrenimi tabanlı görüntü kırpmaya olan bağımlılığımızı azaltma çalışmalarına öncelik veriyoruz. İnsanların her gün tweetlediği çok çeşitli görsellerde neyin en iyi sonucu vereceğini görmek için farklı seçenekleri keşfetmeye başladık. İnsanlara resim kırpma ve Tweet oluşturucuda nasıl görüneceklerini ön izleme için daha fazla seçenek sunmanın, zarar riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

https://www.engadget.com/twitter-will-change-automated-image-cropping-010605744.html

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