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    Oppo akıllı televizyon pazarına giriyor

    Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Oppo, akıllı televizyon pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirketin başkan yardımcısı konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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    Televizyonlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Oppo akıllı televizyon pazarına giriyor
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    Oppo şu anda dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri haline geldi. Oppo Enco Free kablosuz kulaklık ve Oppo Watch akıllı saat modelleriyle ürün yelpazesini genişleten şirket, şimdi de akıllı televizyon pazarına girmeye hazırlanıyor.

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    Yılın ikinci yarısında geliyor

    Şirketten yapılan açıklamaya göre Oppo çok yakında akıllı televizyon markasını tanıtacak. Lansman tarihi ile ilgili henüz bir bilgi yok ancak Oppo başkan yardımcısı Liu Bo, şirketin akıllı televizyonlarını bu yılın ikinci yarısında piyasaya süreceğini belirtiyor. Oppo bu gelişmeyle birlikte, Xiaomi, Huawei, Honor, OnePlus, Nokia, Motorola ve Realme gibi şirketlere bu alanda da rakip olacak diyebiliriz.

    Oppo akıllı televizyon pazarına giriyor
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    Oppo'nun, Koronavirüs endişeleri nedeniyle iptal edilen Mobil Dünya Kongresi 2020'de akıllı televizyon modelleriyle ilgili ipuçları vermesi bekleniyordu. Bu fırsatı kaçıran şirketin, ürünleriyle ilgili bilgileri önümüzdeki günlerde paylaşması bekleniyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/09/oppo-smart-tv-h2-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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