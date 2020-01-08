Oppo başkan yardımcısı açıkladı: Find X2 ekran altı kamera teknolojisi ile gelmeyecek

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir kısmı, çentikli ve delikli ekrana sahip cihazların son bulacağı günü iple çekiyor diyebiliriz. Ekranın altına yerleştirilecek kamera ile tam ekran akıllı telefon deneyimi yaşamaya gittikçe yaklaştığımız şu günlerde, bu hayali gerçekleştirmek üzere olan Oppo'dan üzücü bir haber geldi.

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Üretim zorlukları var

Oppo geçtiğimiz Haziran ayında, under-display olarak adlandırılan ekran altı kamera teknolojisinin prototipini sergilemişti. Şirketin 2020 yılında üreteceği ilk amiral gemisi akıllı telefon modelinde kullanılmasına kesin gözüyle bakılan ekran altı kamera, ne yazık ki önümüzdeki döndemde lansmanı yapılacak olan Find X2 modelinde kullanılamayacak. Bu kötü haber ise bizzat Oppo şirketinin başkan yardımcısı Brian Shen'den geldi.

Kişisel Twitter hesabından bir gönderi paylaşan Brian Shen, ekran altı kamera teknolojisinin seri üretime hazır olmadığına dikkat çekerek, Oppo Find X2 modelinde bu teknolojiyi görmenin pek mümkün olmadığını açıkladı. Ekran altı kamera teknolojisi, henüz dev akıllı telefon şirketlerinin bile altından kalkamadığı bir yenilik. Zira bu tür bir kamera modülü üretmenin ve ekranın altına yerleştirmenin birçok zorluğu var.

Hem ekranın (en azından ön kamera bölümünün) ışık geçirgenliği sağlayan şeffaf bir malzemeden yapılması, hem de çekilen fotoğrafların kalitesinin bu ekrandan etkilenmemesi gerekiyor. Bakalım bu teknolojiyi ilk hangi akıllı telefon üreticisi kullanıcılara sunabilecek, hep beraber göreceğiz.

https://www.gsmarena.com/oppo_vp_confirms_no_underdisplay_camera_for_find_x2_teases_other_surprises-news-40902.php

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