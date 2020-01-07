Sony, CES 2020'de PlayStation 5 logosunu tanıttı

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Japonya merkezli elektronik devi Sony, uzunca bir süredir beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i, 2020 yılının sonlarına doğru satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirket CES 2020 fuarında ise PlayStation 5'in logosunu resmi olarak tanıttı.

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Önceki logolarla benzer

PlayStation 5 oyun konsolunun logosu, tam da beklendiği gibi PlayStation 3 ve PlayStation 4 logolarıyla benzerlik gösteriyor. Aynı yazı tipi ve tasarım anlayışının hakim olduğu logoda değişen tek şeyin 5 rakamı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca PS5 logosuna herhangi bir ek tasarım öğelerinin eklenmediğini de görüyoruz.

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PlayStation 5 ile ilgili sızıntılar son birkaç aydır ortalığa saçılmış durumda. Ancak yeni nesil oyun konsolunun neye benzediğine dair sağlam bir sızıntının olmadığını da belirtmek gerek. 8K çözünürlük, ray tracing teknolojisi, yükleme sürelerini kısaltmak için süper hızlı SSD ve önceki PlayStation modelleriyle geriye dönük uyumlu olacağı söylenen PlayStation 5'in, AMD Zen 2 mimarisine dayanan sekiz çekirdekli işlemci ve AMD Radeon Navi tabanlı bir grafik işleme ünitesi ile gelmesi bekleniyor.

Sony tüm bunlara ek olarak, düzenlediği CES 2020 etkinliğinde PlayStation oyun konsollarının satış rakamları ile ilgili de bilgi verdi. Şirketin açıklamalarına göre 104 milyon adet satan PlayStation 4, 158 milyon adetlik satış rekorunu elinde bulunduran PlayStation 2'nin ardından tarihte en çok satan ikinci oyun konsolu oldu. PS4'ün, yıl sonuna doğru yapılacak olan PlaySatation 5 lansmanına kadar PS2'nin rekorunu geçebilmesi ise oldukça zor görünüyor.

https://www.theverge.com/2020/1/6/21019829/sony-playstation-5-ps5-logo-reveal-ps4-users-numbers-ces-2020

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