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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, CES 2020'de PlayStation 5 logosunu tanıttı

    Sony, CES 2020'de boy göstermeye devam ediyor. Şirket bu yılın sonlarında piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in logosunu tüm dünyaya açıkladı.
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    Oyun Konsolları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sony, CES 2020'de PlayStation 5 logosunu tanıttı
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    Japonya merkezli elektronik devi Sony, uzunca bir süredir beklenen yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i, 2020 yılının sonlarına doğru satışa sunmaya hazırlanıyor. Şirket CES 2020 fuarında ise PlayStation 5'in logosunu resmi olarak tanıttı.

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    Önceki logolarla benzer

    PlayStation 5 oyun konsolunun logosu, tam da beklendiği gibi PlayStation 3 ve PlayStation 4 logolarıyla benzerlik gösteriyor. Aynı yazı tipi ve tasarım anlayışının hakim olduğu logoda değişen tek şeyin 5 rakamı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca PS5 logosuna herhangi bir ek tasarım öğelerinin eklenmediğini de görüyoruz.

    Sony, CES 2020'de PlayStation 5 logosunu tanıttı
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    PlayStation 5 ile ilgili sızıntılar son birkaç aydır ortalığa saçılmış durumda. Ancak yeni nesil oyun konsolunun neye benzediğine dair sağlam bir sızıntının olmadığını da belirtmek gerek. 8K çözünürlük, ray tracing teknolojisi, yükleme sürelerini kısaltmak için süper hızlı SSD ve önceki PlayStation modelleriyle geriye dönük uyumlu olacağı söylenen PlayStation 5'in, AMD Zen 2 mimarisine dayanan sekiz çekirdekli işlemci ve AMD Radeon Navi tabanlı bir grafik işleme ünitesi ile gelmesi bekleniyor.

    Sony tüm bunlara ek olarak, düzenlediği CES 2020 etkinliğinde PlayStation oyun konsollarının satış rakamları ile ilgili de bilgi verdi. Şirketin açıklamalarına göre 104 milyon adet satan PlayStation 4, 158 milyon adetlik satış rekorunu elinde bulunduran PlayStation 2'nin ardından tarihte en çok satan ikinci oyun konsolu oldu. PS4'ün, yıl sonuna doğru yapılacak olan PlaySatation 5 lansmanına kadar PS2'nin rekorunu geçebilmesi ise oldukça zor görünüyor.



    https://www.theverge.com/2020/1/6/21019829/sony-playstation-5-ps5-logo-reveal-ps4-users-numbers-ces-2020 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    bio technolog 2 hf. en beğenilen
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    Logodaki değişim yanlış anlaşılmasın donanıma laf yok :)
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    zartzurt456 2 hf.
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    Mr. Jingles 1 hf.
    Logo tanıtımı nedir arkadaş bu saçma şeydir..
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    Source 1 hf.
    Logo tanıtılmasada olurdu
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    Issızbiradam 1 hf.
    Artık bu bile haber oluyor ya pes artık!!!Yok logosu ,yok geliştirici kiti , yok kontrolcusunun tasarimi.Kusura bakmayın da bu insanı enayi yerine koymaktır.Onceden cihaz bir gun içerisinde çıkar haberi olurdu.Bugunlerde ise daha tanıtıma 1 -1.5 yıl var ama haberleri şimdiden yapılmaya basliyor.Bu yazdıklarım oyunlar içinde geçerli 2 yıldan beri cyberpunk 2077 haberleri yapılıyor yok oyun içi görseli yok oyun dışı görseli yok bilmem ne dedikodusu
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    GT_55 1 hf. Issızbiradam
    Tanıtım ve detaylı bilgiler önümüzdeki şubat ayındaki ps meeting'de gösterilecek. Bu yıl sonuna doğru da çıkacak. Yani senin dediğin 1.5 yıl yok tanıtılmasına.
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    Salvatuon 2 hf.
    Muthis bir degisim
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    hamza5806 2 hf.
    Zaten iyi olan bir seyi değiştirmeye cok da lüzum yok



    Makine tanitilsin artık
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    Askaparta 2 hf.
    Görsel uçmuş, o bile utanmış.
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    zartzurt456 2 hf.
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    erkanberk 2 hf.
    Bence çok yaratıcı.
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    canmania 2 hf.
    Adamlar yıllarca x , z serisi telefonların sadece sonundaki rakamı değiştirdi sony 'nın yenilik anlayışı bu
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    bio technolog 2 hf. en beğenilen
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    Logodaki değişim yanlış anlaşılmasın donanıma laf yok :)
    1 Yanıt Yanıtla +27
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    ahmet51 2 hf. bio technolog
    Ben de bunu arıyordum
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    6026 kez okundu.
    10 yorum yazıldı.

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