Oppo, Çin'in en büyük akıllı telefon markası konumuna yükseldi

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Huawei'nin düşüşüyle birlikte Çinli rakipleri, bir zamanlar dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisinin bıraktığı boşluğu doldurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu şirketlerden biri olan Oppo, Ocak 2021'den bu yana ilk kez Çin'in en büyük akıllı telefon markası olmayı başardı.

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Counterpoint Research'ün yeni raporuna göre Oppo'nun Çin'deki pazar payı Ocak 2021'de %21 olarak gerçekleşti. Şirket, %20 ile Vivo tarafından yakından takip edildi. Huawei, Apple ve Xiaomi gibi diğer önde gelen markaların her biri ise %16 pazar payına sahip.

Yayınlanan rapora göre, Oppo akıllı telefonların satışları Ocak 2021'de bir önceki aya göre %33 ve bir önceki yıla göre %26 artış gösterdi. Şirket aynı zamanda 600 doların altındaki segmentteki en büyük 5G akıllı telefon markası oldu ve genel sıralamada ise ikinci sırada yer aldı.

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Oppo'nun yükselişi sürüyor

Oppo'nun bu başarısının arkasında ise Huawei'nin düşüşünün her geçen gün sürmesi yatıyor. Hem Huawei hem de Honor, ABD yaptırımlarına paralel olarak 5G akıllı telefon bileşenlerinin yetersizliği nedeniyle pazar paylarını sürekli olarak kaybediyorlar.

OPPO'nun başarısının bir başka sebebi de, OPPO Reno5 , OPPO Reno5 Pro ve OPPO Reno5 Pro+ içeren OPPO Reno5 serisinin güçlü satışlarından geliyor. En yeni nesil Reno serisi, selefine kıyasla %10 daha ucuza piyasaya sürüldü. Huwei ise Honor'u sattığından beri pazar payı daha da küçüldü. Şirket artık yalnızca daha yüksek marjlı premium telefonlar satmaya odaklanıyor.

https://www.counterpointresearch.com/oppo-becomes-number-1-smartphone-brand-china-first-time-ever/

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