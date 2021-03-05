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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo, Çin'in en büyük akıllı telefon markası konumuna yükseldi

    ABD yasaklarından etkilenmeye devam eden Huawei'nin düşüşü devam ederken, rakipleri ise yükseliş trendine. Oppo, 2021 yılında ilk kez Çin'in en büyük akıllı telefon markası oldu.
    05 Mart 2021, 20:00 (2 gün)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Oppo, Çin'in en büyük akıllı telefon markası konumuna yükseldi
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    Huawei'nin düşüşüyle birlikte Çinli rakipleri, bir zamanlar dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisinin bıraktığı boşluğu doldurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu şirketlerden biri olan Oppo, Ocak 2021'den bu yana ilk kez Çin'in en büyük akıllı telefon markası olmayı başardı.

    Ayrıca Bkz. "Realme C21 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

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    Counterpoint Research'ün yeni raporuna göre Oppo'nun Çin'deki pazar payı Ocak 2021'de %21 olarak gerçekleşti. Şirket, %20 ile Vivo tarafından yakından takip edildi. Huawei, Apple ve Xiaomi gibi diğer önde gelen markaların her biri ise %16 pazar payına sahip.

    Yayınlanan rapora göre, Oppo akıllı telefonların satışları Ocak 2021'de bir önceki aya göre %33 ve bir önceki yıla göre %26 artış gösterdi. Şirket aynı zamanda 600 doların altındaki segmentteki en büyük 5G akıllı telefon markası oldu ve genel sıralamada ise ikinci sırada yer aldı.

    Oppo, Çin'in en büyük akıllı telefon markası konumuna yükseldi
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    Oppo'nun yükselişi sürüyor

    Oppo'nun bu başarısının arkasında ise Huawei'nin düşüşünün her geçen gün sürmesi yatıyor. Hem Huawei hem de Honor, ABD yaptırımlarına paralel olarak 5G akıllı telefon bileşenlerinin yetersizliği nedeniyle pazar paylarını sürekli olarak kaybediyorlar.

    OPPO'nun başarısının bir başka sebebi de, OPPO Reno5 , OPPO Reno5 Pro ve OPPO Reno5 Pro+ içeren OPPO Reno5 serisinin güçlü satışlarından geliyor. En yeni nesil Reno serisi, selefine kıyasla %10 daha ucuza piyasaya sürüldü. Huwei ise Honor'u sattığından beri pazar payı daha da küçüldü. Şirket artık yalnızca daha yüksek marjlı premium telefonlar satmaya odaklanıyor.



    https://www.counterpointresearch.com/oppo-becomes-number-1-smartphone-brand-china-first-time-ever/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    damn2u (Sercan ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Fazla yükselmesin, sonra ABD radarına giriyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +27
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    B Brother ToLGa 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben kendi Xioami telefonumun bataryasını değiştirdiğimden beri cep telefonu algım değişti hiç zor bir iş değil cep telefonu üretmek sadece parçaları yaptırın birleştirin

    Ramları Samsung , işlemciyi Taiwandan alıyorsunuz vs vs

    Çin'de şuan teknoloji ve ARGE olarak dünyanın fason üreticisi olduğu için herşeyi üretmeleri doğal zaten Çin hükümeti üreten firmaya bedava yer veriyordu sanayii gibi yerlerde ve vergiler düşük Çin hükümeti diyor ki üretin sadece bu sayede geliştiler

    Bizim hükümet sadece kendi yandaşlarına veriyor üretim hakkını , küçük orta üretici ölmüş durumda ağır vergiler yüzünden
    Ben kendi Xioami telefonumun bataryasını değiştirdiğimden beri cep telefonu algım değişti hiç zor bir iş değil cep telefonu üretmek sadece parçaları yaptırın bi...
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    1 Yanıt Yanıtla +17
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    interwap (Volkan ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) JrDarKCzech
    Demek herkes kullanmıyormuş.
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oppo cicek gibi telefon Huawei erik dalı gibi telefon
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Android de artık oppo ve diğerleri
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    darkmoon34 (ercan yardak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oppo , realme ,vivo, oneplus zaten aynı grup bbk elektronics sahibi.. Çinli markalar işbirliği halinde onlarda tek rakip.abd
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    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Acun: Oppo da ben de zirvedeyiz.
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    H hadjimurat (Murat Demircan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Cinli markalar icinde en kalite algisi en yuksek markalardan birisi vivo dur

    Vivo kullaninca farki ciddi anlamda hissediyorsun yazilim destegi malzeme kalitesi kutu icerigi herseyiyle vivo cok kaliteli bir marka keske turkiye ye gelse ama gelmiyor umarim yakin zamanda girerler
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    M misafir341905 (çınar çınar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oppo daha çok çift hoparlör ve dolby ses yazılım ve kamera ile çıtayı yükseltti
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    A Apollo31 (Haktan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi den Realme'ye geçtim yazılım olarak falan çok farklı seviyede bana kalırsa xiaomide bazı uygulamalarda crash falan yaşarken oppoda hiç öyle sorunla karşılaşmadım
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    Concordato 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Net konuşayım ABD ve AB gibi ayda 25-30 liraya iPhone alabilseydim hiç bir zaman çin menşeili bir telefonum olmayacaktı.
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    231407 (Barış Özdemir) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Xaomiden daha hızlı telefon modelleri urettigindendir
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    Nevfel (T. I.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Abd yaptırımları yükleniyor...
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    8247 kez okundu.
    17 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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