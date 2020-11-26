Oppo ColorOS toplamda 370 milyon aktif aylık kullanıcıya ulaştı

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Çinli BBK Holding iştiraki olarak yıllardır akıllı telefon pazarında yer alan Oppo bugün ülkemiz de dahil sayısız pazarda faaliyet gösteriyor. Color OS özelleştirilmiş kullanıcı ara yüzü de geniş bir kitleye hitap etmeyi başardı.

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ColorOS ne kadar kullanıcıya sahip?

Akıllı telefon macerasından önce Asya pazarında standart telefonlar geliştiren Oppo ilk olarak 2011 yılında Find modelini Leonardo DiCaprio ile birlikte tanıtmıştı. Mevcut dağıtım ağı sayesinde hızla geniş kitlelere ulaşan firma ColorOS ara yüzünün de 2013 yılında geliştirmelerine başladı.

Ayrıca Bkz. "Xpression Camera yüzünüzü herhangi bir vücuda yerleştirebiliyor"

Aradan geçen 7 yıllık sürede global pazarlara açılmasının da etkisiyle büyüyen ColorOS bugün itibariyle 370 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı. 2015 Mart ayında bu rakam 33 milyon civarındaydı.

72 farklı dilde hizmet veren ve 140 ülkede kullanılan ColorOS elbette Oppo’nun akıllı telefon pazarında ilk beşte yer almasının faydalarını görüyor. Sürekli geliştirilen ve kullanıcı deneyimine uyacak şekilde optimize edilen ColorOS on birinci sürümüyle birlikte uyumlu telefonlar dağıtıma başlamıştı.

https://www.gizmochina.com/2020/11/26/oppo-coloros-370-milion-mau/

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