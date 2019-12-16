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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo'dan, bağlantı noktası, düğmesi ve çentiği olmayan akıllı telefon prototipi

    Çinli teknoloji üreticisi Oppo, kullanıcıların hayallerini süsleyen akıllı telefon prototipi tasarladı. Cihazda fiziksel düğme, çentik, delik ve bağlantı noktası bulunmuyor.
    6 sa.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Oppo'dan, bağlantı noktası, düğmesi ve çentiği olmayan akıllı telefon prototipi
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    Oppo geçtiğimiz hafta en son teknolojilerini, özellikle de artırılmış gerçeklik gözlüklerini tanıttığı Inno Day 2019 konferansını düzenlemişti. Şirketin bu etkinlikte tanıttığı en dikkat çekici cihaz ise geleceğin akıllı telefonu olarak tanımlayabileceğimiz prototip bir modeldi.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S11 Plus'ın ilk görüntüsü sızdı"

    Oppo bu prototipi piyasaya sürmeyi düşünmüyor

    Oppo bu etkinlikte ziyaretçilerine ekran altı kamera teknolojisine sahip bir akıllı telefon modelini sergilemişti. Şimdi ise bu cihazla ilgili yeni bilgiler mevcut. Oppo'nun geliştirdiği bu prototip akıllı telefonda herhangi bir bağlantı noktası, fiziksel düğme, çentik ve delik olmadığı açıklanırken, hoparlörlerin ise ekranın altına entegre edildiği belirtiliyor.

    Oppo'dan, bağlantı noktası, düğmesi ve çentiği olmayan akıllı telefon prototipi
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    Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ise yan kısımlarda bulunan dokunmatik alanların kullanılması gerekiyor. Şarj girişinin de yer almadığı bu modelin sadece kablosuz bir şekilde şarj olduğunu da belirtmemiz gerek. Oppo, eSIM teknolojisini de destekleyen bu akıllı telefon modelini piyasaya sürmeyi planlamıyor. Ancak telefonda sergilenen tüm özelliklerin yeni akıllı telefon modellerinde kullanılacağı ifade edilmiş.



    https://www.phonearena.com/news/oppo-protoype-has-no-buttons-no-ports_id121111 Yorum Yaz
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    balcis 2 sa.
    apple'ın da bir-iki sonraki modeli bu şekilde olacak. dedikodular geliyor.
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    Lirikal Militan 3 sa.
    Cidden çok guzel bir cihaz olacaktir. 5-6 yil icerisinde bi standart halini alir bu modeller, geleceğin cep telefonlari boyle olacak orasi kesin.

    Eksileri elbet olacak ama tam ekran, tussuz tasarım gayet şık olacaktır. Ses acma ve kisma tuslarinin da dokunmatik bir sekilde en azından parmak surukleme mantığıyla calismasi gayet iyi bi seçenek. Tus mantigindan daha pratik ve islevsel olacaktır. Dokunmayla ve suruklemeyle ses acma kapama gayet hos bir kullanim sağlar.

    Kablosuz sarj teknolojisi iyice olgunlasip yayginlastiginda da bi cok sorunu ortadan kaldirir. Kablo karmasasindan kurtulmak cok iyi bir sey olur.

    Zamana ayak uyduruyoruz elbet her ne kadar basit seyler gozukse de.

    Fakat hoparlörü ekran altina entegre etmek yerine suanki gibi alttan vermeye devam etmenin sakıncası olacagini sanmıyorum.
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    faniseyler 5 sa.
    Tabi bence artıları da eksileride var
    + su ve toza yüksek dayanım
    + kablodan kurtulma
    + bi dünya bağlantı yerlerine batarya sığdırılabilmesi
    - Bakım onarım zorlaşması
    - fiziksel tuşaları seven benim gibi kişiler ve körler için zorluk
    - düşmelere karşı fiziksel tuşlar yerine ekranların kullanmasından kaynaklı zaafiyet(kılıfla çözülür)
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    Ussuz 5 sa.
    Hoparlör ve mikrofonu ayrı mi taşıyoruz yanımızda
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    canavan06 5 sa.
    Cihaza nasıl temiz kurulum yapıcaz
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    Whippoorwill 5 sa.
    Apple yapmadan sektör standardı olamayacağı gerçeği.
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