Oppo'dan, bağlantı noktası, düğmesi ve çentiği olmayan akıllı telefon prototipi

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Oppo geçtiğimiz hafta en son teknolojilerini, özellikle de artırılmış gerçeklik gözlüklerini tanıttığı Inno Day 2019 konferansını düzenlemişti. Şirketin bu etkinlikte tanıttığı en dikkat çekici cihaz ise geleceğin akıllı telefonu olarak tanımlayabileceğimiz prototip bir modeldi.

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Oppo bu prototipi piyasaya sürmeyi düşünmüyor

Oppo bu etkinlikte ziyaretçilerine ekran altı kamera teknolojisine sahip bir akıllı telefon modelini sergilemişti. Şimdi ise bu cihazla ilgili yeni bilgiler mevcut. Oppo'nun geliştirdiği bu prototip akıllı telefonda herhangi bir bağlantı noktası, fiziksel düğme, çentik ve delik olmadığı açıklanırken, hoparlörlerin ise ekranın altına entegre edildiği belirtiliyor.

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Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ise yan kısımlarda bulunan dokunmatik alanların kullanılması gerekiyor. Şarj girişinin de yer almadığı bu modelin sadece kablosuz bir şekilde şarj olduğunu da belirtmemiz gerek. Oppo, eSIM teknolojisini de destekleyen bu akıllı telefon modelini piyasaya sürmeyi planlamıyor. Ancak telefonda sergilenen tüm özelliklerin yeni akıllı telefon modellerinde kullanılacağı ifade edilmiş.

https://www.phonearena.com/news/oppo-protoype-has-no-buttons-no-ports_id121111