Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo Enco Air 2 Pro'nun tasarımı, özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

    Çinli Oppo yakında yeni bir kablosuz kulaklıkla karşımıza çıkacak. Oppo Enco Air 2 Pro olarak adlandırılan modelin tasarımından fiyat etiketine kadar neredeyse tüm detayları netleşti.
    Oy Ver

    Oppo Enco Air 2 Pro'nun tasarımı, özellikleri ve fiyatı ortaya çı
    Tam Boyutta Gör

    Oppo markası 12 Nisan tarihinde yeni bir kablosuz kulaklık çıkararak piyasadaki rekabeti daha da kızıştıracak. Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Mukul Sharma cihazla ilgili bazı önemli detaylar paylaştı.

    Oppo Enco Air 2 Pro adı altında pazara giriş yapacak kablosuz kulaklık Enco Air 2 ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Sızdırılan görüntülere bakılırsa aradaki tek fark şarj kutusunun şeffaf kapaklı olmaması olacak.

    Oppo Enco Air 2 Pro özellikleri

    Kulaklıkların her biri 43 mAh kapasiteli pil içerecek. Şarj kutusunun batarya kapasitesi ise 440 mah olarak yansıyor notlara. Oppo Enco Air 2 Pro'nun tamamen şarj olması 1.5 saat sürerken kutu ile birlikte bu süre 2 saate çıkacak.

    Oppo Enco Air 2 Pro'nun tasarımı, özellikleri ve fiyatı ortaya çı
    Tam Boyutta Gör

    Kablosuz kulaklığın tek başına 7 saat, şarj kutusunun desteği ile birlikte 28 saate kadar çalma süresi sunacağı belirtiliyor. Ayrıca aktif gürültü engelleme (ANC) sistemi ve 12.4 mm dinamik sürücülere sahip olacağı da gelen haberler arasında.

    Oppo Enco Air 2 Pro'nun gri ve beyaz renkler seçenekleri ile çıkış yapması bekleniyor. USB Type-C bağlantı noktası, şeffaf mod ve IP54 koruması gibi özellikleri de sızdırılan kablosuz kulaklığın fiyat etiketi 44 ila 53 dolar aralığında olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    K
    koçari 2 saat önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus D509BA-BR163T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız