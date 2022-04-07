Oppo Enco Air 2 Pro'nun tasarımı, özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

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Oppo markası 12 Nisan tarihinde yeni bir kablosuz kulaklık çıkararak piyasadaki rekabeti daha da kızıştıracak. Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Mukul Sharma cihazla ilgili bazı önemli detaylar paylaştı.

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Oppo Enco Air 2 Pro adı altında pazara giriş yapacak kablosuz kulaklık Enco Air 2 ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Sızdırılan görüntülere bakılırsa aradaki tek fark şarj kutusunun şeffaf kapaklı olmaması olacak.

Oppo Enco Air 2 Pro özellikleri

Kulaklıkların her biri 43 mAh kapasiteli pil içerecek. Şarj kutusunun batarya kapasitesi ise 440 mah olarak yansıyor notlara. Oppo Enco Air 2 Pro'nun tamamen şarj olması 1.5 saat sürerken kutu ile birlikte bu süre 2 saate çıkacak.

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Kablosuz kulaklığın tek başına 7 saat, şarj kutusunun desteği ile birlikte 28 saate kadar çalma süresi sunacağı belirtiliyor. Ayrıca aktif gürültü engelleme (ANC) sistemi ve 12.4 mm dinamik sürücülere sahip olacağı da gelen haberler arasında.

Oppo Enco Air 2 Pro'nun gri ve beyaz renkler seçenekleri ile çıkış yapması bekleniyor. USB Type-C bağlantı noktası, şeffaf mod ve IP54 koruması gibi özellikleri de sızdırılan kablosuz kulaklığın fiyat etiketi 44 ila 53 dolar aralığında olacak.

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Oppo Enco Air 2 Pro'nun tasarımı, özellikleri ve fiyatı ortaya çı