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    Oppo Enco Air 3 Pro güçlü gürültü engelleme ile geliyor

    Oppo Enco Air 3 Pro tam kablosuz kulaklık modeli bambu fiber sürücüler ve 49 desibel seviyesine kadar çıkan güçlü gürültü engelleme teknolojisi ile dikkat çekiyor.
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    Oppo Enco Air 3 Pro Tam Boyutta Gör
    Tam kablosuz kulaklık pazarında ağırlığını giderek arttıran Oppo, en yeni kulaklık modelini Hindistan pazarına sunuyor. Oppo Enco Air 3 Pro güçlü gürültü engelleme ve bambu fiber sürücüler ile dikkat çekiyor.

    Oppo Enco Air 3 Pro özellikleri ve fiyatı

    Oppo Enco Air 3 Pro kulaklık modeli benzersiz 12.4mm dinamik sürücüler ile geliyor. Bambu fiber malzeme kullanılan sürücüler ses kalitesini daha da yukarı taşıyor. Saplı bir tasarımı olan kulaklık 49 desibele kadar gürültü engelleme yapabilirken oyuncular için 47ms gecikme süresi de oldukça tatmin edici.

    Bluetooth 5.3 standardı ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık LC3, AAC, SBC, LDAC gibi kodeklere destek sunuyor. Tek şarj ile 7 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile bu süreyi 30 saate çıkarıyor. Oppo Enco Air 3 Pro için belirlenen fiyat ise 60$ civarında.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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