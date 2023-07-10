Oppo Enco Air 3 Pro güçlü gürültü engelleme ile geliyor

Tam Boyutta Gör Tam kablosuz kulaklık pazarında ağırlığını giderek arttıran Oppo, en yeni kulaklık modelini Hindistan pazarına sunuyor. Oppo Enco Air 3 Pro güçlü gürültü engelleme ve bambu fiber sürücüler ile dikkat çekiyor.

Oppo Enco Air 3 Pro özellikleri ve fiyatı

Oppo Enco Air 3 Pro kulaklık modeli benzersiz 12.4mm dinamik sürücüler ile geliyor. Bambu fiber malzeme kullanılan sürücüler ses kalitesini daha da yukarı taşıyor. Saplı bir tasarımı olan kulaklık 49 desibele kadar gürültü engelleme yapabilirken oyuncular için 47ms gecikme süresi de oldukça tatmin edici.

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Bluetooth 5.3 standardı ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık LC3, AAC, SBC, LDAC gibi kodeklere destek sunuyor. Tek şarj ile 7 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile bu süreyi 30 saate çıkarıyor. Oppo Enco Air 3 Pro için belirlenen fiyat ise 60$ civarında.

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Oppo Enco Air 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı