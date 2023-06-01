Oppo, karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı: Oppo MR Glass

Tam Boyutta Gör Oppo, Kaliforniya’da düzenlenen artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik konferasında yeni karma gerçeklik gözlüğü Oppo MR Glass Developer Edition’ı tanıttı. Başlık, geliştiricilerin XR (genişletilmiş gerçeklik) teknolojisinin gücünden faydalanırken özelleştirilmiş uygulamaları keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanıyor.

Apple karma gerçeklik (AR/VR) başlığı özellikleri sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Oppo Qualcomm iş birliği

Oppo’nun Qualcomm ile iş birliği içinde geliştirdiği karma gerçeklik başlığı Snapdragon XR2 Plus platformunu kullanıyor ve hızlı şarj teknolojisi, kalp atış hızı takibi gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Binocular VPT olarak bilinen iki renk kamera kullanılarak elde edilen yenilikçi gerçeklik görüntüsü sunuyor. Başlık ayrıca kompakt yassı lensler içeriyor ve 120Hz yenileme hızını destekliyor. Geliştirici sürümünün sıradan başlıklardan biraz ağır ve halka kontrolcülerle geliyor.

Oppo MR Glass karma gerçeklik başlığı ne zaman çıkacak?

Oppo, gelecekte karma gerçeklik gözlüklerinin akıllı telefonlar kadar popüler hale geleceğini düşünüyor. Microsoft, Samsung, Xiaomi ve söylentilere göre yakında Apple da karma gerçeklik başlıkları üzerine çalışıyor. Oppo MR Glass Developer Edition, Snapdragon Spaces projesinin bir parçası olarak Çin’de 2023’ün ikinci yarısında sunulacak.

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Oppo MR Glass Developer Edition tanıtıldı: İşte özellikleri