Oppo Enco R tam kablosuz kulaklık tanıtıldı

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Oppo’nun Reno8 serisini tanıttığı lansmanda bir de tam kablosuz kulaklık modeli vardı. Oppo Enco R adındaki kulaklık modeli biraz daha uygun fiyata tatmin edici ses kalitesi ve kullanım süreleri sunuyor.

Oppo Enco R özellikleri ve fiyatı

Oppo Enco R tam kablosuz kulaklık modeli 13.4mm boyutunda dinamik ses sürücüleri kullanıyor. AAC ve SBC kodeklerine destek ile ses kalitesi konusunda fiyatına göre ortalama bir performans sunuyor.

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Gürültü engelleme donanımı olmayan kulaklık bu işi yapay zekâ algoritmalarına bırakmış. Algoritmalar görüşme esnasında berraklık sağlıyor. Kulaklık parçaları 3.5 gram ağırlığında iken dış kısımları dokunmatik. Ayrıca IPX4 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı.

Bluetooth 5.2 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen ürün tek şarj ile 4 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile 20 saat daha ekstra kullanım sağlanıyor. Oppo Enco R tam kablosuz kulaklık modeli 45$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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Oppo Enco R tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı