Oppo F21 Pro 4G ve Oppo F21 Pro 5G tanıtıldı

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Oppo geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan modeli Oppo F21 Pro'yu bugün tanıttı. Oppo F21 Pro bugün Hindistan'da 4G ve 5G versiyonları ile piyasaya sürüldü. Gelin Oppo F21 Pro'nun detaylarına bakalım.

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Oppo F21 Pro 4G ve 5G'nin detayları

Oppo bugün F21 Pro'nun iki versiyonunu da duyurdu. İki cihazda da aynı ekranı kullanan Oppo, F21 Pro için 6,43 inç'lik FHD+ çözünürlüğünde bir panel kullanmayı tercih etmiş. Bu 60Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran hemen üzerinde 4G versiyon için 32MP'lik, 5G versiyon için 16MP'lik bir selfie kamerasına yer veriyor.

Performansını Snapdragon 680 yonga setinden alan Oppo F21 4G, 64MP'lik bir ana kameraya, 2MP'lik bir makro kameraya ve 2MP'lik bir derinlik sensörüne sahip. Snapdragon 695'i kullanan F21 Pro 5G ise yine 64MP'lik bir ana kameraya, 2MP'lik bir monokrom sensöre ve yine 2MP'lik bir derinlik sensörüne sahip. RAM ve depolama tarafında ise 8GB RAM bellekler ve 128GB'lık bir disk Oppo F21 Pro'ya eşlik ediyor.

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Yine her iki cihazda da 4500mAh'lik bir pil bulunuyor. Bu batarya için 33W hızlı şarj desteği de sunan Oppo F21 Pro 4G ve 5G modelleri, Android 12 tabanlı ColorOS 12 işletim sistemi ile çalışıyor. Fiyatlar ise F21 Pro 4G için 300 Dolar iken, F21 Pro 5G için 355 Dolar olarak belirlenmiş.

Oppo F21 Pro 4G özellikleri

Ekran: 6,43 inç, FHD+, 60Hz, AMOLED

6,43 inç, FHD+, 60Hz, AMOLED İşlemci: Snapdragon 680

Snapdragon 680 RAM: 8GB

8GB Depolama: 128GB

128GB Ön kamera: 32MP

32MP Arka kamera: 64MP + 2MP + 2MP

64MP + 2MP + 2MP Batarya: 4500mAh, 33W hızlı şarj desteği

4500mAh, 33W hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 12 tabanlı ColorOS 12

Oppo F21 Pro 5G özellikleri

Ekran: 6,43 inç, FHD+, 60Hz, AMOLED

6,43 inç, FHD+, 60Hz, AMOLED İşlemci: Snapdragon 695

Snapdragon 695 RAM: 8GB

8GB Depolama: 128GB

128GB Ön kamera: 16MP

16MP Arka kamera: 64MP + 2MP + 2MP

64MP + 2MP + 2MP Batarya: 4500mAh, 33W hızlı şarj desteği

4500mAh, 33W hızlı şarj desteği İşletim sistemi: Android 12 tabanlı ColorOS 12

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Oppo F21 Pro 4G ve Oppo F21 Pro 5G tanıtıldı