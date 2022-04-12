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    Oppo F21 Pro 4G ve Oppo F21 Pro 5G tanıtıldı

    Oppo bugün F21 Pro'yu özel bir etkinlikle tanıttı. Lansmanda Oppo F21 Pro'nun 4G ve 5G versiyonu gözler önüne sürüldü. İşte Oppo F21 Pro'nun 4G ve 5G versiyonlarının özellikleri ve fiyatları. 
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    Oppo F21 Pro 4G ve Oppo F21 Pro 5G tanıtıldı
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    Oppo geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan modeli Oppo F21 Pro'yu bugün tanıttı. Oppo F21 Pro bugün Hindistan'da 4G ve 5G versiyonları ile piyasaya sürüldü. Gelin Oppo F21 Pro'nun detaylarına bakalım.

    Oppo F21 Pro 4G ve 5G'nin detayları

    Oppo bugün F21 Pro'nun iki versiyonunu da duyurdu. İki cihazda da aynı ekranı kullanan Oppo, F21 Pro için 6,43 inç'lik FHD+ çözünürlüğünde bir panel kullanmayı tercih etmiş. Bu 60Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran hemen üzerinde 4G versiyon için 32MP'lik, 5G versiyon için 16MP'lik bir selfie kamerasına yer veriyor.

    Performansını Snapdragon 680 yonga setinden alan Oppo F21 4G, 64MP'lik bir ana kameraya, 2MP'lik bir makro kameraya ve 2MP'lik bir derinlik sensörüne sahip. Snapdragon 695'i kullanan F21 Pro 5G ise yine 64MP'lik bir ana kameraya, 2MP'lik bir monokrom sensöre ve yine 2MP'lik bir derinlik sensörüne sahip. RAM ve depolama tarafında ise 8GB RAM bellekler ve 128GB'lık bir disk Oppo F21 Pro'ya eşlik ediyor.

    Oppo F21 Pro 4G ve Oppo F21 Pro 5G tanıtıldı
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    Yine her iki cihazda da 4500mAh'lik bir pil bulunuyor. Bu batarya için 33W hızlı şarj desteği de sunan Oppo F21 Pro 4G ve 5G modelleri, Android 12 tabanlı ColorOS 12 işletim sistemi ile çalışıyor. Fiyatlar ise F21 Pro 4G için 300 Dolar iken, F21 Pro 5G için 355 Dolar olarak belirlenmiş.

    Oppo F21 Pro 4G özellikleri

    • Ekran: 6,43 inç, FHD+, 60Hz, AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 680
    • RAM: 8GB
    • Depolama: 128GB
    • Ön kamera: 32MP
    • Arka kamera: 64MP + 2MP + 2MP
    • Batarya: 4500mAh, 33W hızlı şarj desteği
    • İşletim sistemi: Android 12 tabanlı ColorOS 12

    Oppo F21 Pro 5G özellikleri

    • Ekran: 6,43 inç, FHD+, 60Hz, AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 695
    • RAM: 8GB
    • Depolama: 128GB
    • Ön kamera: 16MP
    • Arka kamera: 64MP + 2MP + 2MP
    • Batarya: 4500mAh, 33W hızlı şarj desteği
    • İşletim sistemi: Android 12 tabanlı ColorOS 12
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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 4 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 5 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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