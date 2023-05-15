Oppo F23 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Oppo, orta seviye akıllı telefon yelpzesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Çinli dev, F serisinin yeni üyesi Oppo F23 5G modelini tanıttı. Peki Oppo F23 5G neler sunuyor ? İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo F23 5G neler sunuyor?

Oppo F23 5G, ön tarafta ortalanmış delikli 6.72 inç IPS ekrana sahip. Panel ayrıca Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı değeri ile öne çıkıyor. Bununla birlikte kısa süre önce tanıtılan Oppo A98 modelini temel alan cihaz, kaputun altında Qualcomm Snapdragon 695 5G platformudan güç alıyor.

Tam Boyutta Gör Oppo A1 5G'nin ön tarafında öz çekimler ve görüntülü aramalar için 32MP ön kamera sensörü bulunuyor. Arka panele ise 64MP birincil ve 2MP derinlik ve 2MP monokrom sensörlerinden oluşan üçlü bir kamera kurulumu eşlik ediyor. Oppo F23 5G'nin 8 GB RAM ve 256 depolama alanı seçeneği ve microSD kart desteği ile geldiğini de belirtelim.

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Oppo A1 5G, kutudan 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 yüklü şekilde çıkıyor. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında, güç tuşuna yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, USB Type-C bağlantı noktası, 5G, stereo hoparlörler ve 3,5mm kulaklık girişi yer alıyor.

Oppo F23 5G, Cool Black ve Bold Gold olmak üzere iki farklı seçeneğiyle geliyor. Cihazın 8/256GB modeli 24.999 INR (304 dolar) fiyatla 18 Mayıs'tan itibaren satışa sunulacak.

Oppo F23 5G teknik özellikler

Ekran : 6,72 inç Full HD+ IPS LCD, 120Hz

: 6,72 inç Full HD+ IPS LCD, 120Hz İşlemci : Qualcomm Snapdragon 695

: Qualcomm Snapdragon 695 RAM : 8GB LPDDR4X

: 8GB LPDDR4X Depolama : 256GB

: 256GB Arka kamera: 64 MP birincil, 2MP derinlik, 2MP monokrom

64 MP birincil, 2MP derinlik, 2MP monokrom Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 5.000mAh, 67W hızlı şarj

: 5.000mAh, 67W hızlı şarj İşletim sistemi : Android 13.0 tabanlı ColorOS 13.1

: Android 13.0 tabanlı ColorOS 13.1 Diğer: Stereo hoparlör, 3,5mm kulaklık girişi, güç tuşu parmak izi sensörü

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Oppo F23 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı