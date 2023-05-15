Oppo F23 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo F23 5G neler sunuyor?
Oppo F23 5G, ön tarafta ortalanmış delikli 6.72 inç IPS ekrana sahip. Panel ayrıca Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı değeri ile öne çıkıyor. Bununla birlikte kısa süre önce tanıtılan Oppo A98 modelini temel alan cihaz, kaputun altında Qualcomm Snapdragon 695 5G platformudan güç alıyor.
Oppo A1 5G, kutudan 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 yüklü şekilde çıkıyor. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında, güç tuşuna yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı, USB Type-C bağlantı noktası, 5G, stereo hoparlörler ve 3,5mm kulaklık girişi yer alıyor.
Oppo F23 5G, Cool Black ve Bold Gold olmak üzere iki farklı seçeneğiyle geliyor. Cihazın 8/256GB modeli 24.999 INR (304 dolar) fiyatla 18 Mayıs'tan itibaren satışa sunulacak.
Oppo F23 5G teknik özellikler
- Ekran: 6,72 inç Full HD+ IPS LCD, 120Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695
- RAM: 8GB LPDDR4X
- Depolama: 256GB
- Arka kamera: 64 MP birincil, 2MP derinlik, 2MP monokrom
- Ön kamera: 32MP
- Batarya: 5.000mAh, 67W hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 13.0 tabanlı ColorOS 13.1
- Diğer: Stereo hoparlör, 3,5mm kulaklık girişi, güç tuşu parmak izi sensörü
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.