Tam Boyutta Gör Günümüzde Samsung başta olmak üzere birçok akıllı telefon devi, odağını katlanabilir modellere çevirmiş durumda. Bu bağlamda Oppo, geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılan Find N2 Flip ve Find N2 Fold modellerini küresel pazara getirmeye hazırlanıyor. Çinli üretici bugün, Oppo Find N2 Flip için küresel lansman tarihini açıkladı.

Oppo Find N2 Flip'in küresel lansman tarihi belli oldu

Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Oppo, Find N2 Flip'in 15 Şubat tarihli özel bir etkinlikte tanıtılacağını duyurdu. Bilmeyenler için yeni kapaklı telefon, OPPO'nun küresel pazardaki ilk katlanabilir telefonu olacak. Böylece markanın, Samsung, Motorola ve Huawei arasında yaşanan rekabete dahil olacağını söyleyebiliriz.

Oppo Find N2 Flip özellikleri

Oppo Find N2 Flip’in, küresel pazarda Çinli muadili ile aynı özellikleri paylaşması bekleniyor. Buna göre yeni akıllı telefon, 6,8 inç 120Hz FHD+ birincil AMOLED ekran ve 3,26 inç boyutlarında kapak ekranı ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Arka bölümde ise 50MP ana ve 8MP ultra geniş açılı kameralar ile desteklenen telefona, 32MP selfie kamerası eşlik edecek.

Oppo Find N2 ve Find N2 Flip tanıtıldı: İşte özellikleri 1 ay önce eklendi

Teknik tarafta Find N2 Flip, 16 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB depolama ile eşleştirilen MediaTek Dimensity 9000+ işlemciden güç alacak. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında ise, 44W hızlı şarj destekli 4.300mAh pil ve Android 13 tabanlı ColorOS 13 işletim sistemi yer alıyor.

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Oppo Find N2 Flip'in küresel lansman tarihi belli oldu