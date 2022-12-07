Oppo Find N2 Flip, MediaTek işlemcili ilk katlanabilir telefon oluyor: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Oppo markası bildiğiniz üzere Find N2 ve Find N2 Flip isimli katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman tarihi yaklaşırken Find N2 Flip modelinin ayrıntılı teknik özellikleri internete sızdı.

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Yeni model MediaTek Dimensity 9000+ yonga setini temel alacak. Dikey şekilde katlanabilen cihazda Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.8 inç ana ekran göreceğiz. Dış tarafında ise 60 Hz'lik 3.2 inç boyutunda bir ekran olacak.

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Aralık ortasında tanıtılacak

Oppo Find N2 Flip'in 32 megapiksel selfie kamerası ile geleceği bildiriliyor. Arka panelinde 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı lens görev yapacak. Cihaz ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 44W hızlı şarj destekli 4.300 mAh pilinden alacak.

Katlanabilir telefon Android 13 işletim sistemi ve ColorOS 13 yüklü şekilde gelecek. Oppo Find N2 Flip'in 15 Aralık'ta Çin'de duyurulacağı bilgisi var. Global çıkış tarihi için ise 2023'ün ilk çeyreği işaret ediliyor.

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Oppo Find N2 Flip'in teknik özellikleri ortaya çıktı