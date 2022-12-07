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    Oppo Find N2 Flip, MediaTek işlemcili ilk katlanabilir telefon oluyor: İşte özellikleri

    Oppo önümüzdeki günlerde dikey şekilde katlanabilen yeni bir akıllı telefon duyuracak. Tanıtım etkinliğien kısa bir süre kala Oppo Find N2 Flip'nin teknik özellikleri sızdırıldı.
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    Oppo Find N2 Flip'in teknik özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Oppo markası bildiğiniz üzere Find N2 ve Find N2 Flip isimli katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Lansman tarihi yaklaşırken Find N2 Flip modelinin ayrıntılı teknik özellikleri internete sızdı.

    Yeni model MediaTek Dimensity 9000+ yonga setini temel alacak. Dikey şekilde katlanabilen cihazda Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.8 inç ana ekran göreceğiz. Dış tarafında ise 60 Hz'lik 3.2 inç boyutunda bir ekran olacak.

    Oppo Find N2 Flip'in teknik özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Aralık ortasında tanıtılacak

    Oppo Find N2 Flip'in 32 megapiksel selfie kamerası ile geleceği bildiriliyor. Arka panelinde 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı lens görev yapacak. Cihaz ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 44W hızlı şarj destekli 4.300 mAh pilinden alacak.

    Katlanabilir telefon Android 13 işletim sistemi ve ColorOS 13 yüklü şekilde gelecek. Oppo Find N2 Flip'in 15 Aralık'ta Çin'de duyurulacağı bilgisi var. Global çıkış tarihi için ise 2023'ün ilk çeyreği işaret ediliyor.

    Kaynakça https://twitter.com/heyitsyogesh/status/1600355924388061184 https://www.notebookcheck.net/OPPO-Find-N2-Flip-tipped-to-become-an-inaugural-MediaTek-powered-foldable-flagship-smartphone-on-its-launch.672718.0.html
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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