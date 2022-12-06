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    Xiaomi 13 serisi daha tanıtılmadan 340 binden fazla ön sipariş aldı

    Xiaomi önümüzdeki günlerde yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını sahneye çıkaracak. Henüz tanıtımı bile gerçekleşmeyen Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro yarım milyona yakın ön sipariş aldı.
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    Xiaomi 13 serisi daha tanıtılmadan 340 binden fazla sipariş aldı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 13 serisi Aralık ayının başında tanıtılacaktı ancak lansman ileriki bir tarihe ertelendi. Çinli markanın Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'yu 8 Aralık'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtması bekleniyor. Bu arada şirket cihazları Çin'deki e-ticaret platformlarında ön siparişe açtı.

    JD.com internet sitesindeki Xiaomi mağazasında Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro için sırasıyla 182.596 ve 157.481 ön sipariş verildiği bildiriliyor. Yeni amiral gemilerinin yüksek talep görmesi zaten bekleniyordu. Yarım milyona yakın rezervasyon da bunu bir anlamda teyit etmiş oldu.

    Xiaomi 13 serisi daha tanıtılmadan 340 binden fazla sipariş aldı Tam Boyutta Gör

    Fiyat etiketleri de sızmıştı

    Xiaomi CEO'su Lei Jun yeni seri hakkında hayli iddialı açıklamar yaptı. Deneyimli yönetici akıllı telefonlarla ilgili olarak "Xiaomi 13 serisi sadece yıllık amiral gemimiz değil, aynı zamanda üç yıllık uzun bir çalışmanın eseri. Xiaomi 13 serisinin herkesi özel hissettireceğine inanıyorum" dedi.

    Kısa süre önce Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun fiyat etiketleri internete sızdırılmıştı. Yayınlanan liste standart modelin konfigürasyona göre 615 ila 770 dolar arasında değişen fiyatlarla satılacağını gösteriyor. Pro modelinin fiyatı aralığı ise 755 ila 925 dolar seviyesinde olacak.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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