Xiaomi 13 serisi daha tanıtılmadan 340 binden fazla ön sipariş aldı

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Xiaomi 13 serisi Aralık ayının başında tanıtılacaktı ancak lansman ileriki bir tarihe ertelendi. Çinli markanın Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'yu 8 Aralık'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtması bekleniyor. Bu arada şirket cihazları Çin'deki e-ticaret platformlarında ön siparişe açtı.

Xiaomi 13 serisinin fiyat etiketleri sızdırıldı: Fiyatlar artıyor 1 gün önce eklendi

JD.com internet sitesindeki Xiaomi mağazasında Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro için sırasıyla 182.596 ve 157.481 ön sipariş verildiği bildiriliyor. Yeni amiral gemilerinin yüksek talep görmesi zaten bekleniyordu. Yarım milyona yakın rezervasyon da bunu bir anlamda teyit etmiş oldu.

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Fiyat etiketleri de sızmıştı

Xiaomi CEO'su Lei Jun yeni seri hakkında hayli iddialı açıklamar yaptı. Deneyimli yönetici akıllı telefonlarla ilgili olarak "Xiaomi 13 serisi sadece yıllık amiral gemimiz değil, aynı zamanda üç yıllık uzun bir çalışmanın eseri. Xiaomi 13 serisinin herkesi özel hissettireceğine inanıyorum" dedi.

Kısa süre önce Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro'nun fiyat etiketleri internete sızdırılmıştı. Yayınlanan liste standart modelin konfigürasyona göre 615 ila 770 dolar arasında değişen fiyatlarla satılacağını gösteriyor. Pro modelinin fiyatı aralığı ise 755 ila 925 dolar seviyesinde olacak.

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