Oppo Find N2 Flip’in tüm özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon pazarının lideri Samsung olsa da geçtiğimiz yıllarda birçok firma, bu pazara girmek için denemelerde bulundu. Çin’li firma Oppo ise Find N telefonu ile bu pazardaki en başarılı yeni oyunculardan olmayı başarmıştı. Anlaşılan Oppo, bu başarısını önümüzdeki süreçte de devam ettirmek istiyor.

Samsung, Galaxy S24 serisinde Snapdragon'u tercih edecek! 1 gün önce eklendi

Oppo Find N2 Flip MediaTek işlemci ile gelecek

Geçtiğimiz haftalarda Oppo Find N2 Fold’u tanıtan firma, Find N2 Flip hakkında da önemli duyurularda bulunmuştu. Bu yılın ilk aylarında tanıtılması beklenen telefon, tüm detayları ile ortaya çıktı. SnoopyTech tarafından gelen bilgilere göre Find N2, çok yakında küresel pazar için tanıtılacak. Bu tanıtımın MWC’de gerçekleşebileceği de gelen bilgiler arasında.

Cihazın tanıtım tarihi dışında SnoopyTech, ürünün neredeyse tüm teknik özelliklerini de paylaştı. Oppo Find N2 Flip; MediaTek Dimensity 9000+ işlemcisinden ve 8GB bellekten gücünü alacak. 256GB depolamaya sahip olan cihaza 4300 mAh batarya, 44W hızlı şarj, 5G bağlantı ve Android 13 eşlik edecek. Cihazın iç ekranı 6.8 inç 120Hz FHD AMOLED, dış ekranı ise 3.26 inç 60Hz AMOLED olacak. Kamera sisteminde ise 50MP ana sensör, 8MP geniş açılı sensör ve 32MP öz çekim sensörüne yer verilecek.

Tam Boyutta Gör Astral Siyahı ve Ay Işığı Moru renk seçeneklerine sahip olacak Oppo Find N2 Flip, doğrudan Galaxy Z Flip 4 ve Z Flip 5 ile rekabet edecek. Cihazın ilgi çekici tasarımı ve çok daha kullanışlı ikincil ekranı, Z Flip’e karşı başarılı olmasında yardımcı olacaktır. Find N2 Flip’in önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo Find N2 Flip tüm özellikleri ile ortaya çıktı