Samsung, Galaxy S24 serisinde Snapdragon'u tercih edecek: Exynos rafa mı kalkıyor?

Günümüze kadar Samsung, ana akım Galaxy S serisi modellerinde Exynos ve Snapdragon işlemcilere yer verdi. Ancak Exynos işlemcilerde yaşanan verimlilik ve performans sorunları, Galaxy S23 ailesinde bu kararın değişmesine neden oldu. Bugün paylaşılan yeni bir sızıntı, Galaxy S24 serisinin de yalnızca Snapdragon işlemciler ile gelebileceğini ortaya çıkardı.

Galaxy S24 serisinde Snapdragon işlemciler tercih edilecek

Bilindiği üzere Galaxy S23 ailesi, Snapdragon 8 Gen 2'nin daha yüksek saat hızları sunan özel bir sürümünden güç alacak. Bununla birlikte Samsung'un Galaxy S23 serisine güç veren yonga setini ''Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform For Galaxy'' olarak adlandırdığı ve Exynos işlemciler Snapdragon muadillerine yetişene kadar, üst düzey cihazlarda bu tercihi koruyacağı bildiriliyor.

Kısa bir süre önce Samsung, Exynos işlemcilerde alınan başarısız sonuçların ardından yeni bir geliştirme ekibi oluşturdu. Yeni ekip tarafından üretilecek ilk işlemcinin ise, 2025 yılında Galaxy S25 serisine güç vermesi bekleniyor. Bu nedenle yeni paylaşılan sızıntıların gerçeklik payı taşıdığını söyleyebiliriz.

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Görünüşe göre Güney Kore'li dev, yeni yonga seti hazır olana kadar daha yüksek saat hızına sahip Snapdragon sürümlerini kullanmaya devam edecek.

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