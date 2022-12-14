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    Oppo A58'in kardeşi Oppo A58x tanıtıldı! İşte özellikleri ve yurt dışı fiyatı

    Orta segment pazarına göz kırpan Oppo A serisi için yeni bir cihaz daha tanıtıldı. Oppo A58'in kardeşi olan Oppo A58x özellikleri ve fiyatı ile neler sunuyor? İşte cevabı:
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    Oppo A58x
    Geçen ay Çin'de 5G teknolojisine sahip olan Oppo A58 isimli modelini tanıtan Çinli firmanın oldukça aktif bir pazarlama stratejisi eşliğinde yoluna devam ettiği anlaşılıyor. Oppo A58x isimli yeni ürün özellikleri ve yurt dışı fiyatı ile nasıl bir sonuç elde edecek?

    Oppo A58x neler sunuyor?

    Abisine oldukça benzeyen bu modelde damla çentik, 6.56 inç büyüklüğe sahip olan bir LCD ekran, 5G teknolojisi, 720 x 1612 piksel çözünürlük, HD+ altyapısı ve 269 PPI piksel yoğunluğu var.

    Bu özelliklere 600 nite kadar parlaklık, 90 Hz ekran yenileme hızı ve 90 Hz dokunmatik örnekleme oranı eşlik ediyor. Panda Glass koruması sunan bu telefon kutusundan Android 12 tabanlı olan ColorOS 12.1 ile çıkacak.

    Oppo A58x gücünü MediaTek Dimensity 700 yonga setinden alacak. 6 GB ve 8 GB LPDDR4x RAM ile marketlerdeki yerini alan bu telefonda 128 GB UFS 2.2 depolama altyapısı mevcut. Bir microSD kart yuvası, 5000 mAh batarya ve 10 W şarj gibi diğer işlevsel özellikler de kullanıcıları karşılayacak.

    Oppo A58x Tam Boyutta Gör
    A58x'in özçekim kamerası 8 MP çözünürlüğe sahip. Bu kamera görüntülü aramalar yapmak için kullanılabiliyor. Cihazın arka tarafına baktığımızda bizi 13 MP ana kamera ve 2 MP portre lensi ile LED flaş karşılıyor.

    Oppo A58 5G'nin ana kamerası 50 MP çözünürlüğe ev sahipliği yapıyor ve bu model 33 W şarj desteği sunuyor.

    A58x'in sağ tarafında bir adet güç düğmesi bulunuyor. Bu düğme parmak izi tarayıcısı ile donatıldı. Çift SIM bölmesi, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, navigasyon, USB-C bağlantı noktası, çift stereo hoparlör, 3.5 mm'lik kulaklık girişi gibi bilindik özellikler kullanıcıların beğenisine sunuldu.

    Oppo A58x özellikleri

    • Ekran: 6.56 inç LCD, 720 x 1612 piksel çözünürlük, HD+ ve 269 PPI
    • Boyut ve ağırlık: 163.8 x 75.1 x 7.99 ve yaklaşık 186 gram
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 700
    • RAM: 6 GB ve 8 GB LPDDR4x
    • Hafıza: 128 GB UFS 2.2
    • Arka kamera: 13 MP + 2 MP portre lensi ve LED flaş
    • Ön kamera: 13 MP
    • Batarya: 5000 mAh
    • Ses: Çift stereo hoparlör, 3.5 mm'lik kulaklık girişi
    • Bağlantı: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C bağlantı noktası,

    Oppo A58x fiyatı

    Oppo A58x 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan varyantının fiyatı 1.200 yuan. Bu fiyat yaklaşık 173 dolara tekabül ediyor. 173 dolar şu anda ilgili vergiler hesaba katılmaksızın yaklaşık 3225 TL.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    pudinkk 8 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 16 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 16 saat önce

    ow ye

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    ugah6aiw 20 saat önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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