Oppo A58'in kardeşi Oppo A58x tanıtıldı! İşte özellikleri ve yurt dışı fiyatı

Geçen ay Çin'de 5G teknolojisine sahip olan Oppo A58 isimli modelini tanıtan Çinli firmanın oldukça aktif bir pazarlama stratejisi eşliğinde yoluna devam ettiği anlaşılıyor. Oppo A58x isimli yeni ürün özellikleri ve yurt dışı fiyatı ile nasıl bir sonuç elde edecek?

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Oppo A58x neler sunuyor?

Abisine oldukça benzeyen bu modelde damla çentik, 6.56 inç büyüklüğe sahip olan bir LCD ekran, 5G teknolojisi, 720 x 1612 piksel çözünürlük, HD+ altyapısı ve 269 PPI piksel yoğunluğu var.

Bu özelliklere 600 nite kadar parlaklık, 90 Hz ekran yenileme hızı ve 90 Hz dokunmatik örnekleme oranı eşlik ediyor. Panda Glass koruması sunan bu telefon kutusundan Android 12 tabanlı olan ColorOS 12.1 ile çıkacak.

Oppo A58x gücünü MediaTek Dimensity 700 yonga setinden alacak. 6 GB ve 8 GB LPDDR4x RAM ile marketlerdeki yerini alan bu telefonda 128 GB UFS 2.2 depolama altyapısı mevcut. Bir microSD kart yuvası, 5000 mAh batarya ve 10 W şarj gibi diğer işlevsel özellikler de kullanıcıları karşılayacak.

Tam Boyutta Gör A58x'in özçekim kamerası 8 MP çözünürlüğe sahip. Bu kamera görüntülü aramalar yapmak için kullanılabiliyor. Cihazın arka tarafına baktığımızda bizi 13 MP ana kamera ve 2 MP portre lensi ile LED flaş karşılıyor.

Oppo A58 5G'nin ana kamerası 50 MP çözünürlüğe ev sahipliği yapıyor ve bu model 33 W şarj desteği sunuyor.

A58x'in sağ tarafında bir adet güç düğmesi bulunuyor. Bu düğme parmak izi tarayıcısı ile donatıldı. Çift SIM bölmesi, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, navigasyon, USB-C bağlantı noktası, çift stereo hoparlör, 3.5 mm'lik kulaklık girişi gibi bilindik özellikler kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Oppo A58x özellikleri

Ekran: 6.56 inç LCD, 720 x 1612 piksel çözünürlük, HD+ ve 269 PPI

6.56 inç LCD, 720 x 1612 piksel çözünürlük, HD+ ve 269 PPI Boyut ve ağırlık: 163.8 x 75.1 x 7.99 ve yaklaşık 186 gram

163.8 x 75.1 x 7.99 ve yaklaşık 186 gram İşlemci: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 RAM: 6 GB ve 8 GB LPDDR4x

6 GB ve 8 GB LPDDR4x Hafıza: 128 GB UFS 2.2

128 GB UFS 2.2 Arka kamera: 13 MP + 2 MP portre lensi ve LED flaş

13 MP + 2 MP portre lensi ve LED flaş Ön kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5000 mAh

mAh Ses: Çift stereo hoparlör, 3.5 mm'lik kulaklık girişi

Çift stereo hoparlör, 3.5 mm'lik kulaklık girişi Bağlantı: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C bağlantı noktası,

Oppo A58x fiyatı

Oppo A58x 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan varyantının fiyatı 1.200 yuan. Bu fiyat yaklaşık 173 dolara tekabül ediyor. 173 dolar şu anda ilgili vergiler hesaba katılmaksızın yaklaşık 3225 TL.

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Oppo A58x tanıtıldı! İşte özellikleri ve yurt dışı fiyatı