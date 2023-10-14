Oppo Find N3 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Oppo Find N3 ilk kez canlı olarak görüntülendi
Oppo, kısa süre önce paylaştığı teaser görüntüsünde Find N3 ve N3 Flip modellerinin 19 Ekim'de global olarak tanıtılacağını duyurdu. Bilindiği üzere Find N3 Flip geçen ay Çin'de satışa sunuldu ve kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Bu bağlamada yeni paylaşılan görüntüler, akıllı telefonun tasarımına erken bir ön bakış sunuyor diyebiliriz.
Oppo Find N3 özellikleri
Oppo Find N3'e gelecek olursak, akıllı telefonun iç yüzünde 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ sertifikalı 7,8 inç boyutlarında OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Cihazın kapak bölümüne ise, 120Hz yenileme hızı ve 1116 x 2484 piksel çözünürlük sunan 6,31 inç OLED panel eşlik edecek. Ayrıca bu bölümde 20MP selfie kamerası ile karşılaşacağız.
Akıllı telefonun gücünü 4.800mAh pil kapasitesi (80W kablolu, 10W ters şarj) ile eşleştirlen Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alması bekleniyor. Kamera bölümünde ise OIS'li 50MP birincil, OS'li 2x yakınlaştırma sunan 32MP telefoto ve 48MP ultra geniş sensörler yer alacak. Akıllı telefon hakkında tüm detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.