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    Oppo Find N3 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Galaxy Z Fold 5'e rakip olası beklenen Oppo Find N3, ilk kez canlı olarak görüntülendi. Peki yaklaşmakta olan katlanabilir telefon neler sunacak? İşte özellikleri ve daha fazlası...
    Oppo Find N3 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Oppo Find N3 için geri sayım resmen başladı. Bildiğiniz gibi yaklaşmakta olan model hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Oppo Find N3'ün tasarımı da resmen doğrulandı. Peki Galaxy Z Fold 5'in yeni rakibi neler sunacak? Gelin göz atalım...

    Oppo Find N3 ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Oppo, kısa süre önce paylaştığı teaser görüntüsünde Find N3 ve N3 Flip modellerinin 19 Ekim'de global olarak tanıtılacağını duyurdu. Bilindiği üzere Find N3 Flip geçen ay Çin'de satışa sunuldu ve kullanıcılardan olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Bu bağlamada yeni paylaşılan görüntüler, akıllı telefonun tasarımına erken bir ön bakış sunuyor diyebiliriz.

    Oppo Find N3 ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Buna göre metal çerçeve ile desteklenen Oppo Find N3, arka bölümünde Hasselblad logosunu taşıyan büyük, dairesel bir kamera adasına sahip. Bu noktada şık bir tasarıma imza atıldığını söylemek doğru olur. Akıllı telefonun alt bölümünde ise USB-C bağlantı noktası, hoparlör ve SIM kart yuvasına yer verilmiş. Bu noktada katlanmış durumdayken SIM kart yuvası mikrofonla, hoparlör ise alt alta hizalanıyor. 

    Oppo Find N3 özellikleri

    Oppo Find N3'e gelecek olursak, akıllı telefonun iç yüzünde 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ sertifikalı 7,8 inç boyutlarında OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Cihazın kapak bölümüne ise, 120Hz yenileme hızı ve 1116 x 2484 piksel çözünürlük sunan 6,31 inç OLED panel eşlik edecek. Ayrıca bu bölümde 20MP selfie kamerası ile karşılaşacağız.

    Akıllı telefonun gücünü 4.800mAh pil kapasitesi (80W kablolu, 10W ters şarj) ile eşleştirlen Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alması bekleniyor. Kamera bölümünde ise OIS'li 50MP birincil, OS'li 2x yakınlaştırma sunan 32MP telefoto ve 48MP ultra geniş sensörler yer alacak. Akıllı telefon hakkında tüm detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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