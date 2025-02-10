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    Oppo Find N5’in lansman tarihi nihayet belli oldu

    Uzun süredir teknoloji dünyasının gündemini meşgul eden Oppo Find N5’in lansman tarihi nihayet belli oldu. Üstelik bu bilgi, beraberinde telefon hakkındaki yeni detayları da ortaya çıkarttı.

    Oppo Find N5’in lansman tarihi nihayet belli oldu

    Oppo, uzun süredir merakla beklenen Find N5 modelini 20 Şubat’ta tanıtacağını duyurdu. Aynı etkinlikte yeni akıllı saat Watch X2 de sahneye çıkacak. Şirket, cihazın tasarımını gösteren resmi görselleri paylaşırken, teknik detaylar da netleşmeye başladı.

    Find N5, önceki modeline göre daha modern bir tasarıma sahip. Dusk Purple (Alacakaranlık Moru), Jade White (Yeşim Beyazı) ve Satin Black (Saten Siyah) olmak üzere üç farklı renkle sunulacak. Yenilenen yuvarlak kamera adasında üçlü lens kurulumu, LED flaş ve Hasselblad logosu yer alıyor. Ayrıca, yan tarafta parmak izi okuyucu ve bildirim kaydırıcısı dikkat çekiyor.

    Donanım tarafında, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle yüksek performans vadediyor. 5.700 mAh bataryası 80W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekliyor. Bellek seçenekleri ise 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama sunuyor.

    Cihaz, Android 15 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemiyle gelecek ve DeepSeek-R1 yapay zeka entegrasyonuyla güçlendirilecek. Kamera tarafında 50 MP OIS destekli ana lens, 50 MP ultra geniş açı ve 3x optik zoom sunan 50 MP periskop telefoto lens yer alıyor. Ayrıca, IPX9 sertifikasıyla yüksek seviyede suya dayanıklılık sağlıyor.

    Find N5, güçlü donanımı ve geliştirilmiş tasarımıyla dikkat çekerken, fiyat ve satış detayları için gözler 20 Şubat’taki lansmana çevrildi.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 3 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 3 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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