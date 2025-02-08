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    Oppo Find N5’in tüm renkleri sızdırıldı

    Çinli teknoloji devi Oppo, katlanabilir akıllı telefon pazarında ses getirecek yeni cihazı Find N5 için son dokunuşları yapmaya devam ederken, bu telefona dair yeni bilgiler sızdırılmaya devam ediyor.

    Oppo Find N5’in tüm renkleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Oppo, yeni katlanabilir modeli Find N5 ile sınırları zorlamaya hazırlanıyor. Şirket, bu cihazı piyasadaki en ince ve kompakt katlanabilir telefon olarak konumlandırmayı hedefliyor. Sızdırılan bilgiler, Find N5’in tasarımında çarpıcı yenilikler sunduğunu gösteriyor.

    Cihazın siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç renk seçeneğiyle geleceği belirtiliyor. Tasarım çizgileri önceki modele kıyasla daha zarif ve modern görünüyor. En dikkat çekici değişiklik ise ekran çerçevelerinin neredeyse tamamen ortadan kalkmış olması. Oppo, dış ekranın doğrudan menteşeyle birleştiği bir tasarım benimseyerek kullanıcıya daha şık ve bütünleşik bir görünüm sunuyor.

    Teknik özellikler açısından, Find N5'in açıldığında yalnızca 4,2 mm inceliğe ulaşacağı konuşuluyor. İç ekranda 2K çözünürlüğe sahip bir OLED panel yer alırken, dış ekranın düz bir yapıda olacağı söyleniyor. İşlemci tarafında ise Qualcomm’un yedi çekirdekli Snapdragon 8 Elite yongasının bu modelde ilk kez kullanılabileceği belirtiliyor.

    Cihaz, 5700 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile gelecek ve 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak. Suya ve toza karşı dayanıklılığı artıran IPX6, IPX8 ve IPX9 sertifikalarına sahip olması, dayanıklılığıyla da öne çıkmasını sağlayacak. Kamera tarafında ise Oppo, Hasselblad iş birliğiyle geliştirdiği üçlü kamera sistemini kullanıcılarla buluşturacak.

    Oppo’nun bu modeli, uluslararası pazarda OnePlus Open 2 adıyla satışa çıkabilir. Önceki Open modelinde sunulan vegan deri kaplamanın bu modelde de yer alabileceği konuşuluyor. Tanıtım tarihi yaklaştıkça, Find N5'in katlanabilir telefon pazarında nasıl bir fark yaratacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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