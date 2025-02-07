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    Oppo Find N5’in katlanma izi en büyük rakiplerini gölgede bırakabilir

    Katlanabilir akıllı telefon pazarı için önemli bir isim olması beklenen Oppo Find N5, şimdi de katlanma izi performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte yeni görseller.

    Oppo Find N5’in katlanma izi rakiplerini gölgede bırakabilir

    Oppo, yeni nesil katlanabilir telefonu Find N5 ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şirketin baş ürün sorumlusu Pete Lau, cihazın ekran kıvrımını rakip bir modelle karşılaştıran görseller paylaştı. Sonuç? Oppo Find N5’in ekranındaki katlanma izi neredeyse görünmezken, karşısındaki modelin belirgin bir kıvrıma sahip olduğu fark ediliyor.

    Paylaşılan görseller, Oppo'nun bu konuda ciddi bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Karşılaştırma yapılan modelin Samsung Galaxy Z Fold 6 olduğu düşünülüyor. Samsung’un önceki seride yaptığı küçük tasarım değişiklikleri kıyaslamayı doğrularken, Oppo’nun yeni menteşe mekanizmasının ekrandaki kıvrımı büyük ölçüde ortadan kaldırdığı belirtiliyor.

    Oppo Find N5’in katlanma izi rakiplerini gölgede bırakabilir

    Find N5’in yalnızca 4.8 mm kalınlığında olduğu daha önce duyurulmuştu. Böylesine ince bir tasarımın kıvrıksız bir ekranla birleşmesi, Oppo’nun mühendislik başarısının altını çiziyor. Katlanabilir telefonlarda kronik bir sorun olan ekran izi, Oppo’nun yeni menteşe teknolojisiyle minimize edilmiş gibi görünüyor.

    Öte yandan, Samsung’un yeni modeli Galaxy Z Fold 7 hakkında da ekran kıvrımının neredeyse yok olduğu yönünde iddialar var. Ancak önceki modellerde bu konuda büyük sıçramalar görülmediği için, kullanıcıların fazla beklentiye kapılmaması gerektiği konuşuluyor.

    Katlanabilir telefon pazarında rekabet giderek artarken, Oppo Find N5 tasarımı ve teknolojik yenilikleriyle güçlü bir alternatif olmayı hedefliyor. Samsung'un nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 9 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 15 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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