Oppo, Find X2 Pro'nun periskop kamerasıyla ilgili yeni görsel paylaştı

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Teknoloji şirketi Oppo, önümüzdeki Cuma günü Find X2 ve Find X2 Pro akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, lansman etkinliğinden sadece birkaç gün önce Find X2 Pro modelinin periskop kamerasını gözler önüne serdi.

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Üçlü kamera ile geliyor

Şirketin resmi Weibo sayfasında Find X2 Pro'nın Hybrid Zoom sunan kamera modülüyle ilgili bir görsel paylaşıldı. Cihazın arka panelinde üçlü kamera kurulumunun yer aldığını görüyoruz. En üstte periskop ünitesi ve altında ise iki adet sensör mevcut. Flaş ise bu kamera diziliminin en altında konumlandırılmış.

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Find X2 Pro'nun arka panelinin kavisli kenarları olduğu göze çarpıyor ve ön tarafta da 2.5D eğimli kenar olması bekleniyor. Teknik olarak akıllı telefonun QHD+ çözünürlüğe sahip 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekranının olacağını da söyleyelim. 65W SuperVOOC hızlı şarj özelliği ile gelecek olan akıllı telefonun henüz hangi fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belli değil.

https://www.weibo.com/1710173801/Ix1b3yqB0

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