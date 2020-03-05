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    Oppo, Find X2 Pro'nun periskop kamerasıyla ilgili yeni görsel paylaştı

    Çinli teknoloji üreticisi Oppo, önümüzdeki Cuma günü yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket lansmandan birkaç gün önce Find X2 Pro'nun periskop kamerasının detaylarını paylaştı
    2 hf.
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    3
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Oppo, Find X2 Pro'nun periskop kamerasıyla ilgili yeni görsel paylaştı
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    Teknoloji şirketi Oppo, önümüzdeki Cuma günü Find X2 ve Find X2 Pro akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, lansman etkinliğinden sadece birkaç gün önce Find X2 Pro modelinin periskop kamerasını gözler önüne serdi.

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    Üçlü kamera ile geliyor

    Şirketin resmi Weibo sayfasında Find X2 Pro'nın Hybrid Zoom sunan kamera modülüyle ilgili bir görsel paylaşıldı. Cihazın arka panelinde üçlü kamera kurulumunun yer aldığını görüyoruz. En üstte periskop ünitesi ve altında ise iki adet sensör mevcut. Flaş ise bu kamera diziliminin en altında konumlandırılmış.

    Find X2 Pro'nun arka panelinin kavisli kenarları olduğu göze çarpıyor ve ön tarafta da 2.5D eğimli kenar olması bekleniyor. Teknik olarak akıllı telefonun QHD+ çözünürlüğe sahip 120Hz yenileme hızı sunan OLED ekranının olacağını da söyleyelim. 65W SuperVOOC hızlı şarj özelliği ile gelecek olan akıllı telefonun henüz hangi fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belli değil.



    https://www.weibo.com/1710173801/Ix1b3yqB0 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    FantomİçinF (x y) 2 hf. en beğenilen
    görünüre bakılırsa üç tane büyük okkalı kamera koymayı tercih etmişler. diğer çinliler gibi 50 tane kamera koyup yazılımını yarım yamalak yapmaktansa böylesi bence de daha iyi ve applevari bir yaklaşım
    görünüre bakılırsa üç tane büyük okkalı kamera koymayı tercih etmişler. diğer çinliler gibi 50 tane kamera koyup yazılımını yarım yamalak yapmaktansa böylesi b...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    mcebi001 (murat çebi) 13 sa.
    Çinliler artık kamerada inovasyon yapan taraf, farklı şeyler deneyip büyük sensörler kullanıyorlar ,diğer çinlilerde farklı çözümler kullanarak daha iyi olmaya çalışacak..
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    aga61 (Çağlar Atabay) 2 hf.
    Bu telefonlar neden bu kadar uzadı? 19,5 :9 20:9 21:9 nedir böyle?
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    FantomİçinF (x y) 2 hf. en beğenilen
    görünüre bakılırsa üç tane büyük okkalı kamera koymayı tercih etmişler. diğer çinliler gibi 50 tane kamera koyup yazılımını yarım yamalak yapmaktansa böylesi bence de daha iyi ve applevari bir yaklaşım
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