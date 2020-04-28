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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Find X2 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı!

    6.7 inçlik 3K AMOLED ekran, 120Hz tazeleme hızı, 65W hızlı şarj, LPDDR5 RAM, Gorilla Glass 6 gibi iddialı özellikler sunan Oppo Find X2 Türkiye’de satışa çıktı.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Oppo Find X2 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı!
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    Oppo’nun amiral gemisi sınıfında olan ve pek çok iddialı özelliği ile geçtiğimiz aylarda tanıtılan Find X2 modeli için yarın itibariyle ülkemizde de resmi lansman yapılacak. Turkcell şimdiden resmi sayfasını faaliyete geçirmiş durumda.

    Oppo Find X2 özellikleri ve fiyatı

    Oppo Find X2 modelinde 6.7 inçlik 3168x1080 piksel çözünürlüğünde delik çentikli bir ekran bizi karşılıyor. HDR10+ standardı 120Hz tazeleme hızına imkan tanıyor. Ekran altında özel bir yonga sayesinde video kalitesi 60fps veya 120fps seviyesine çıkarılabiliyor. Ayrıca standart içerik HDR içeriğe ölçeklenebiliyor. Ön ve arka panel Gorilla Glass 6 ile korunuyor. 800 nit parlaklık değeri dış ortamda ideal bir görüntü tecrübesi sunuyor.

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    Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirilen telefon; 12GB LPDDR5 RAM bellek ve 256GB UFS 3.0 depolama belleği çok akıcı bir sistem işleyişini amaçlıyor. 4200mAh kapasiteli batarya 65W hızlı şarj ile sadece 38 dakikada doluyor.

    Oppo Find X2 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı!
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    Telefonun arka tarafında 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 ana sensör, 12MP çözünürlüğünde Sony IMX708 ultra geniş açılı sensör, 13MP çözünürlüğünde 3x telefoto sensör yer alıyor. Kamera paketi 5x melez yakınlaştırma ve 20x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde Sony IMX616 sensör barındırıyor.

    WiFi 6, Bluetooth 5.0, etkili titreşimler sunan z-eksenli motor, çift stereo hoparlör, gelişmiş gece modu, 10-bit canlı HDR video kaydı gibi özellikler sunan Oppo Find X2 için 10999 TL gibi yüksek bir fiyat etiketi mevcut.

    Artık amiral gemilerinin çift haneli rakamları geride bıraktığı günümüzde Oppo Find X2 de oldukça pahalı sayılır. Bu rakamın altında Galaxy S20 serisi çeşitli indirimlerle, iPhone 11 modeli, Huawei P40 ve Xiaomi Mi 10 amiral gemisi mevcut. Üzerinde ise iPhone 11 Pro serisi ve Huawei P40 Pro yer alıyor.



    https://www.turkcell.com.tr/cihazlar/akilli-telefonlar/oppo-find-x2 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    omer1739 (ömer er) 20 dk.
    Beklerim eylüle kadar alırım 12 çıkınca 11 pro 5 sene rahat rahat kullanırım
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    deoks 23 dk.
    İphone'lar fiyat performans telefonu oluyor yavaş yavaş.
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    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 24 dk.
    iPhone pahalı diyenler nerede şu an :D
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    gently weeps (kaan tuncel) 30 dk.
    Adamlara kızamıyorum bile

    Ülkemde verginin vergisinin vergisi olduğu sürece kızamam
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    Onurmsq (--- ----) 32 dk.
    bir de samsunga kızıyorsunuz s20 plus ile. demek ki neymiş. samsung türkiye daha iyi fiyat anlamında.
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    xenix 39 dk.
    11 bin demeye elleri varmamış 10.999 gibi komik bir rakam koymuşlar yazık bize yemin ediyorum yazık😔
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    jrbacktoback (Abdullah Eltuğral) 40 dk.
    Arkadaşlar şimdi ufak bir sorum var sizlere. Allah aşkına artık yeni çıkan telefonlar sizi heyecanlandırıyor mu. Sahsen ben artik telefon haberlerini okumuyorum bile. Eskiden tadı tuzu vardi alinabilirlik vardi şimdi yok. Banane find x2 super olmasi yada diger telefonlarin iyi olmasi. Bu fiyatlari gordukten sonra. Gerci tek sebebi fiyat degil ne bilim telefon piyasasi artik hic sarmiyor heyecan kalmiyor ya sizde. Su telefonu merakla bekliyorum cok heyecanli kesin alacam dediginiz bir telefon var mi.
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    Will Antonio Zebbeli (Ahmet Ege) 40 dk.
    Okurken benim telefonun bataryası bitti resmen. 65w hızlı şarj, Yüksek çözünürlük, Stereo Hoparlör. Alan kişi 10 ayda bir bataryayı değiştirmeye hazır olsun.
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    apo424 (abdullah tütüncü) 52 dk.
    Bence fiyat çok uygun. Dahada yüksek olmalı...
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    berbatine (Burak Asan) 55 dk.
    Bu fiyatlara olacaksa hiç olmasın daha iyi. Kendini kanıtlamış markalar dışında kim parasını riske eder?
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    972 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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