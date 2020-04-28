Oppo Find X2 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı!

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Oppo’nun amiral gemisi sınıfında olan ve pek çok iddialı özelliği ile geçtiğimiz aylarda tanıtılan Find X2 modeli için yarın itibariyle ülkemizde de resmi lansman yapılacak. Turkcell şimdiden resmi sayfasını faaliyete geçirmiş durumda.

Oppo Find X2 özellikleri ve fiyatı

Oppo Find X2 modelinde 6.7 inçlik 3168x1080 piksel çözünürlüğünde delik çentikli bir ekran bizi karşılıyor. HDR10+ standardı 120Hz tazeleme hızına imkan tanıyor. Ekran altında özel bir yonga sayesinde video kalitesi 60fps veya 120fps seviyesine çıkarılabiliyor. Ayrıca standart içerik HDR içeriğe ölçeklenebiliyor. Ön ve arka panel Gorilla Glass 6 ile korunuyor. 800 nit parlaklık değeri dış ortamda ideal bir görüntü tecrübesi sunuyor.

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Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirilen telefon; 12GB LPDDR5 RAM bellek ve 256GB UFS 3.0 depolama belleği çok akıcı bir sistem işleyişini amaçlıyor. 4200mAh kapasiteli batarya 65W hızlı şarj ile sadece 38 dakikada doluyor.

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Telefonun arka tarafında 48MP çözünürlüğünde Sony IMX586 ana sensör, 12MP çözünürlüğünde Sony IMX708 ultra geniş açılı sensör, 13MP çözünürlüğünde 3x telefoto sensör yer alıyor. Kamera paketi 5x melez yakınlaştırma ve 20x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Ön kamera ise 32MP çözünürlüğünde Sony IMX616 sensör barındırıyor.

WiFi 6, Bluetooth 5.0, etkili titreşimler sunan z-eksenli motor, çift stereo hoparlör, gelişmiş gece modu, 10-bit canlı HDR video kaydı gibi özellikler sunan Oppo Find X2 için 10999 TL gibi yüksek bir fiyat etiketi mevcut.

Artık amiral gemilerinin çift haneli rakamları geride bıraktığı günümüzde Oppo Find X2 de oldukça pahalı sayılır. Bu rakamın altında Galaxy S20 serisi çeşitli indirimlerle, iPhone 11 modeli, Huawei P40 ve Xiaomi Mi 10 amiral gemisi mevcut. Üzerinde ise iPhone 11 Pro serisi ve Huawei P40 Pro yer alıyor.

https://www.turkcell.com.tr/cihazlar/akilli-telefonlar/oppo-find-x2

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