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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Find X3 Neo'nun yüksek kaliteli görüntüleri yayınlandı

    Oppo'nun önümüzdeki Mart ayında Pro, Lite ve Neo'dan oluşan Find X3 serisini tanıtması bekleniyor. Find X3 Neo modelinin tasarımını gözler önüne seren basın görselleri yayınlandı.
    19 Şubat 2021, 16:00 (8 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo Find X3 Neo'nun yüksek kaliteli görüntüleri yayınlandı
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    Oppo piyasaya sürmeye hazırlandığı Find X3 Neo modelinin tasarımı ortaya çıktı. Akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seren basın görselleri yayınlandı. Ayrıca cihazın bazı teknik özelliklerini de öğrenmiş bulunmaktayız.

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    Hollandalı bir kaynak tarafından yayınlanan yüksek kaliteli görüntüler akıllı telefonu farklı açılardan gösteriyor. İçeriden alınan bilgilere göre Find X3 Neo en az iki renk seçeneğiyle sunulacak. Cihaz görünüm olarak Reno5 Pro+ 5G modeline benziyor.

    Oppo Find X3 Neo'nun yüksek kaliteli görüntüleri yayınlandı
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    Mart ayında tanıtılabilir

    Akıllı telefonun arka panelinde 64 + 8 + 2 + 2 megapiksel görüntü sensörlerinden oluşan dikdörtgen kamera modülü yer alacak. Ön tarafında ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası göreceğiz.

    Oppo Find X3 Neo, sol üst köşesinde ön kamera için küçük bir delik bulunan yanları kavisli ekranla gelecek. Son bilgilere göre cihaz Mart ayında tanıtılacak. Nisan ayı ile birlikte de satışa sunulacağı söyleniyor.



    https://www.nieuwemobiel.nl/022356/16021/Exclusief-Alle-persafbeeldingen-van-de-Oppo-Find-X3-Neo-5G.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    rammizdayyi (Ramiz Dayı) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güzel gözüküyor
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    O Onurmsq (--- ----) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu bildiğin oppo reno 5 pro plus modelinin aynısı. ismi değişmiş sadece
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