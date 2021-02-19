Oppo Find X3 Neo'nun yüksek kaliteli görüntüleri yayınlandı

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Oppo piyasaya sürmeye hazırlandığı Find X3 Neo modelinin tasarımı ortaya çıktı. Akıllı telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seren basın görselleri yayınlandı. Ayrıca cihazın bazı teknik özelliklerini de öğrenmiş bulunmaktayız.

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Hollandalı bir kaynak tarafından yayınlanan yüksek kaliteli görüntüler akıllı telefonu farklı açılardan gösteriyor. İçeriden alınan bilgilere göre Find X3 Neo en az iki renk seçeneğiyle sunulacak. Cihaz görünüm olarak Reno5 Pro+ 5G modeline benziyor.

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Mart ayında tanıtılabilir

Akıllı telefonun arka panelinde 64 + 8 + 2 + 2 megapiksel görüntü sensörlerinden oluşan dikdörtgen kamera modülü yer alacak. Ön tarafında ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerası göreceğiz.

Oppo Find X3 Neo, sol üst köşesinde ön kamera için küçük bir delik bulunan yanları kavisli ekranla gelecek. Son bilgilere göre cihaz Mart ayında tanıtılacak. Nisan ayı ile birlikte de satışa sunulacağı söyleniyor.

https://www.nieuwemobiel.nl/022356/16021/Exclusief-Alle-persafbeeldingen-van-de-Oppo-Find-X3-Neo-5G.html

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