POCO'nun artık yeni bir logosu ve maskotu var

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Çinli teknoloji devi Xiaomi geçen yılın başlarında POCO'nun artık bağımsız bir marka olarak yola devam edeceğini açıklamıştı. Aradan geçen bir yılın ardından POCO yeni logo ve maskotunu duyurdu. Yeni kurumsal kimlik şimdilik sadece Hindistan bölümüne özel.

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Tanıtılan logo melek ve şeytan karışımından oluşuyor. Dört temel unsur var. Hale, iyilik duygusunu temsik ediyor. Antenler ise yaramaz tarafına bir gönderme. Ayrıca çılgınlığı telepatik olarak yaymayı da sembolize ediyor.

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Şeytani gözler, üçgen ağız

Maskotun şeytani gözleri kafasındaki hale ile zıtlık oluşturuyor. Üçgen ağız ise Poco'nun keskin zekasını tanımlamak için kullanıldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? POCO'nun yeni logo ve maskotunu beğendiniz mi? Fikirlerinizi yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.

https://www.gsmarena.com/poco_india_unveils_its_new_brand_logo_and_mascot-news-47810.php

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