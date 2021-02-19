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    POCO'nun artık yeni bir logosu ve maskotu var

    Geçtiğimiz yılın başlarında Xiaomi’den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen POCO kabuk değiştiriyor. Şirket yeni logo ve maskotunu resmen tanıttı.
    19 Şubat 2021, 13:00 (10 sa.)
    2,6b
    28
    24
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    1

    POCO'nun artık yeni bir logosu ve maskotu var
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi geçen yılın başlarında POCO'nun artık bağımsız bir marka olarak yola devam edeceğini açıklamıştı. Aradan geçen bir yılın ardından POCO yeni logo ve maskotunu duyurdu. Yeni kurumsal kimlik şimdilik sadece Hindistan bölümüne özel.

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    Tanıtılan logo melek ve şeytan karışımından oluşuyor. Dört temel unsur var. Hale, iyilik duygusunu temsik ediyor. Antenler ise yaramaz tarafına bir gönderme. Ayrıca çılgınlığı telepatik olarak yaymayı da sembolize ediyor.

    POCO'nun artık yeni bir logosu ve maskotu var
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    Şeytani gözler, üçgen ağız

    Maskotun şeytani gözleri kafasındaki hale ile zıtlık oluşturuyor. Üçgen ağız ise Poco'nun keskin zekasını tanımlamak için kullanıldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? POCO'nun yeni logo ve maskotunu beğendiniz mi? Fikirlerinizi yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.



    https://www.gsmarena.com/poco_india_unveils_its_new_brand_logo_and_mascot-news-47810.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    zamaninda is gezisi icin cin'e gitmistim, kontak kurdugum 4 ayri uretici bura bizim fabrikamiz diye ayni fabrikayi gezdirmislerdi :))) bu cinlilerde kim kimin fasonu, kim gercek uretici, markanin gercek sahibi kim coz cozebilirsen.
    zamaninda is gezisi icin cin'e gitmistim, kontak kurdugum 4 ayri uretici bura bizim fabrikamiz diye ayni fabrikayi gezdirmislerdi :))) bu cinlilerde kim kimin f...
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    2 Yanıt Yanıtla +18
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    Fortune 4 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) darkaura
    cözmeye gerek yok cin cöplerinin kalitesi belli.. hepsi aynı fabrikadan cıkıyor.. 2 milyon cöp satıyorlarsa, 1.5 milyonunu zaten hindistana satıyorlar kalanı da 3. dünya ülkelerindeki fakir insanlar caresizlikten paylasıyor..

    su cöpün en kötü modeline türkiye'de 3000 tl istiyorlar. telefonun orası burası arka kapagı oynuyor, ekranı siyah beyaz gibi görüntü veriyor, yazılımı kasıyor, kamerasına toz giriyor, bir süre sonra ekranı bozuluyor ghost screen'e dönüsüyor.. sonra cöp diyoruz, adam diyor ki, piyasada telefon yok daha iyisini daha ucuza öner alalım diyor fakat bu cihazların cöp oldugu gercegini de degistirmiyor. artık ligimiz hindistandır..
    cözmeye gerek yok cin cöplerinin kalitesi belli.. hepsi aynı fabrikadan cıkıyor.. 2 milyon cöp satıyorlarsa, 1.5 milyonunu zaten hindistana satıyorlar kalanı d...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    BekirHan (Bekir Han) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    POCOmon.
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    P performans1 (islam Dervişoğlu) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Poco dan çok ?? ye benziyor ????????
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    Bahadir90 (Bahadır Kaya) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    B*k gibi logo olmuş. Daha dün Poco F2 Pro almıştım. Telefondan soğudum bu logoyu görünce. Xiaomi b*kunu çıkardı bu işin. Xiaomi, Mi, Redmi, Pocophone, Poco derken ne olduğu belli olmayan 5 tane saçma sapan marka yarattı. Git 1 tane sağlam kurumsal şirket kur Apple gibi sonra bölgesel olarak ne üretiyorsan üret. Aynı telefona 3 ayrı bölgede 3 farklı marka koyup satarak bu şirket nasıl hala ayakta kalıyor hayret ediyorum.
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    Fortune 4 6 sa. ( Mesaj Silindi ) Bahadir90
    adamlarin 2 telefonundan 1 tanesinde ghost olusuyor da ayakta kaliyor, 5 markayla satiyor diye mi devrilecek.. cihazlarin romunda 45 tane spy ve bloatware servis var sayiyi sallamiyorum benim kaldirdiklarimin sayisi 45 ekranlar ghost delisi.. satis basarisinin sebebi sudur:
    adamlar pazar mali cihaz uretip, aliexpress den, dealextreme den ve benzer sitelerden bir de kendi sitelerinden 150 dolara satiyor.. abd de avrupa da copcu alir 2000 birim maas hamburgercide parttime calisan alir 700 dolar maas.. 150 dolar birim para kac kurus haydi 250 dolar olsun.. o yuzden abd avrupa da oyuncak niyetine aliyorlar hindistan tr gibi ucuncu dunya ulkelerinde de millet mecburiyetten aliyor.. bu copu almazsan 3000 liraya ne alican belki 3500 4000 e samsung var ama millet ac 500 liraya okuz alirik diyorlar.. basarinin sirri budur..
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    D DH Misafiri 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aldığına bin pişman eden logo başka bir şey diyemeyeceğim
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    Jakler (Dolunay ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bune birader hello kity gibi
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    from softwave 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    o şeytani gözler umarım zıtlık olarak guncelleme ile yavaslatmayi temsil etmez
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    fastmustaine (Furkan ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bambaşka seviyede bir berbatlık bu öyle böyle değil
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    bkaakco (Berk ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kafan olmasa iyisin diye laf vardır DH konu dışında. Onu getirdi aklıma.
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    LGR9 (Levent Görgülü) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    POCO'm gibi olmuş...
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    C cand. 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hem melek hem şeytan değişik
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    darkaura 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    zamaninda is gezisi icin cin'e gitmistim, kontak kurdugum 4 ayri uretici bura bizim fabrikamiz diye ayni fabrikayi gezdirmislerdi :))) bu cinlilerde kim kimin fasonu, kim gercek uretici, markanin gercek sahibi kim coz cozebilirsen.
    2 Yanıt Yanıtla +18
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    Fortune 4 10 sa. ( Mesaj Silindi ) darkaura
    cözmeye gerek yok cin cöplerinin kalitesi belli.. hepsi aynı fabrikadan cıkıyor.. 2 milyon cöp satıyorlarsa, 1.5 milyonunu zaten hindistana satıyorlar kalanı da 3. dünya ülkelerindeki fakir insanlar caresizlikten paylasıyor..

    su cöpün en kötü modeline türkiye'de 3000 tl istiyorlar. telefonun orası burası arka kapagı oynuyor, ekranı siyah beyaz gibi görüntü veriyor, yazılımı kasıyor, kamerasına toz giriyor, bir süre sonra ekranı bozuluyor ghost screen'e dönüsüyor.. sonra cöp diyoruz, adam diyor ki, piyasada telefon yok daha iyisini daha ucuza öner alalım diyor fakat bu cihazların cöp oldugu gercegini de degistirmiyor. artık ligimiz hindistandır..
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    BekirHan (Bekir Han) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) darkaura
    Yav zaten gittiyseniz bilirsiniz, CCP' den birisini atıyorlar size, o da ne üretmek istiyorsunuz diye sorup üretim yapan fabrikaları gezdiriyor, adete göre fiyat veriyorlar, barebone/bulk cihazlar gösteriyorlar.

    Sonra sizde; darkaura isimli > cep telefonu, laptop, mouse, kulaklık vs sahibi olabiliyorsunuz misal.
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    2576 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, poco ve
    5 etiket daha logo maskot kurumsal kimlik marka Mobil Teknolojiler
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