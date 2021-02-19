POCO'nun artık yeni bir logosu ve maskotu var

Çinli teknoloji devi Xiaomi geçen yılın başlarında POCO'nun artık bağımsız bir marka olarak yola devam edeceğini açıklamıştı. Aradan geçen bir yılın ardından POCO yeni logo ve maskotunu duyurdu. Yeni kurumsal kimlik şimdilik sadece Hindistan bölümüne özel.
Ayrıca Bkz. "ASUS ROG Phone 5 resmen onaylandı: 6.000 mAh bataryalı oyuncu telefonu"
Tanıtılan logo melek ve şeytan karışımından oluşuyor. Dört temel unsur var. Hale, iyilik duygusunu temsik ediyor. Antenler ise yaramaz tarafına bir gönderme. Ayrıca çılgınlığı telepatik olarak yaymayı da sembolize ediyor.
Şeytani gözler, üçgen ağız
Maskotun şeytani gözleri kafasındaki hale ile zıtlık oluşturuyor. Üçgen ağız ise Poco'nun keskin zekasını tanımlamak için kullanıldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? POCO'nun yeni logo ve maskotunu beğendiniz mi? Fikirlerinizi yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.
https://www.gsmarena.com/poco_india_unveils_its_new_brand_logo_and_mascot-news-47810.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara
ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.
c
Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika
fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU
Seri uretim degil
su cöpün en kötü modeline türkiye'de 3000 tl istiyorlar. telefonun orası burası arka kapagı oynuyor, ekranı siyah beyaz gibi görüntü veriyor, yazılımı kasıyor, kamerasına toz giriyor, bir süre sonra ekranı bozuluyor ghost screen'e dönüsüyor.. sonra cöp diyoruz, adam diyor ki, piyasada telefon yok daha iyisini daha ucuza öner alalım diyor fakat bu cihazların cöp oldugu gercegini de degistirmiyor. artık ligimiz hindistandır..