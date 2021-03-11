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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Find X3 Pro duyuruldu: Mikroskop kamera, sıvı metal görünümlü arka panel

    Oppo Find X3 Pro sonunda resmi olarak tanıtıldı. Amiral gemisi özellikler sunan akıllı telefon mikroskop kamera ve sıra dışı görünüme sahip arka paneliyle dikkat çekiyor.
    11 Mart 2021, 18:36 (Güncellendi, 8 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Oppo Find X3 Pro duyuruldu: Mikroskop kamera, sıvı metal görünümlü arka panel
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    Çinli üretici Oppo bugün yeni bir amiral gemisi telefon tanıttı. Oppo Find X3 Pro olarak adlandırılan model son derece şık bir tasarım sunarken oldukça güçlü özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

    Akıllı telefonun en sıra dışı tasarım öğesi hiç süphesiz ki arka paneli. Kamera çıkıntısı dahil olmak üzere tek bir cam parçasından oluşan bu kısım, görünüm olarak Terminatör filmlerinden hatırladığımız şekil değiştiren sıvı metali anımsatıyor.

    Ayrıca Bkz. "Apple ilk elektrikli otomobilini iPhone stratejisi ile üretebilir"

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    Oppo Find X3 Pro kamera özellikleri bakımından da hayli iddialı. Cihazın ana kamera ünitesi iki 50 megapiksel Sony IMX766 sensör (ana ve geniş açılı), 13 megapiksel telefoto kamera ve 3 megapiksel makro lens olmak üzere dört sensörden oluşuyor.

    Oppo Find X3 Pro duyuruldu: Mikroskop kamera, sıvı metal görünümlü arka panel
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    Mikroskop kamera

    Bu noktada cihazdaki makro sensöre ayrı bir paragraf açmak gerekir. Oppo Find X3 Pro'da kullanılan bu kamera halka flaş ve 60x yakınlaştırma özelliği itibaryla "mikroskop" olarak anılıyor. Yani kullanıcılara oldukça detaylı fotoğraf çekme olanağı sunuyor.

    OPPO Find X3 Pro'da Quad HD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme oranı, 1.300 nit maksimum parlaklık ve 10 bit desteği sunan 6.7 inç LTPO AMOLED ekran kullanılmış. Ön panelin sol üst köşesindeki delikte ise 32 megapiksellik selfie kamerasının görev yaptığını belirtelim.

    Oppo Find X3 Pro duyuruldu: Mikroskop kamera, sıvı metal görünümlü arka panel
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    Fiyatı ve çıkış tarihi

    Cihaz gücünü sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden alıyor. Diğer özelliklerini 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı, 5G bağlantısı, Dolby Atmos sertifikalı stereo hoparlörler, ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve 4.500 mAh pil olarak sıralayabiliriz. Akıllı telefon 65W kablolu şarj ve 30W kablosuz şarjı destekliyor.

    Oppo Find X3 Pro duyuruldu: Mikroskop kamera, sıvı metal görünümlü arka panel
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    Oppo Find X3 kutudan Android 11 tabanlı ColorOS 11.2 yüklü şekilde çıkacak. Cihazın 30 Mart Salı günü satışa sunulması planlanıyor. Akıllı telefon, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip tek bir konfigürasyonda sunulacak. Fiyat etiketi 1.149 euro.



    https://www.gsmarena.com/oppo_find_x3_pro_is_official_with_two_50_mp_cameras-news-48158.php
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    TheJudgé 1 gün önce

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    ssbrutality (Okan Günaydın) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    buna vereceğim parayi Asus rog phone 5 alırım
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    sepulturgay (yok yok) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oppo kendini mobil dünyanın Mercedes Benz’i sanmaya başlamış. Bu haberden bunu anlıyoruz.
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    K Krone 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok fena. Ama hayal.
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    TITAN (S K) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    kavisli ekran görünce midem bulanıyor artık. iphone 12 tasarımı çok iyi
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    mert1907 (Mert Karakoç) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kamera kısmı çok itici.
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    High Sierra 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    X3 çıkmayacaksa X3 Pro şeklinde adlandırmanın amacı nedir? Yoksa X3 diye Reno5Pro veya Reno5Pro+ modeli mi sunulacak?

    X2 serisinde de çoğu ülkede Pro modeli atlandı diye böyle bir şey yapma gereği mi duydular?
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    Holk (Holk Holk) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    ''1.149 euro'' bu fiyat nedir, ''Oppo sen naptınnn'' diye bağırıcam :D
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    viper17 (A ...) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Holk
    600€ ya sadece sd870 5G versiyonu var. kameralar aynı.

    https://www.gsmarena.com/oppo_find_x3-10786.php
    1 Yanıt Yanıtla +2
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