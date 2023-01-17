Oppo Find X6'nın kilit özellikleri sızdırıldı: Devasa kamera adası, Snapdragon 8+Gen 1 ve daha fazlası

Tam Boyutta Gör Günümüzde Oppo, amiral gemisi Oppo Find X6 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz hafta Oppo Find X6 Pro'nun kamera adasını gözler gönüne seren bazı canlı görüntüler paylaşıldı. Şimdi de serinin temel sürümü Oppo Find X6 modelinin kilit özellikleri belli oldu.

Oppo Find X6 özellikleri belli oldu

Bildirilenlere göre Oppo Find X6, 6,7 inç boyutlarında ve 2772x1240 piksel (1.5K+) çözünürlüğünde 120Hz kavisli AMOLED ekrandan güç alacak. Söz konusu panelin ön kamera için ortalanmış deliğe ve 2160Hz PWM karartma desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte amiral gemisi cihaz, Snapdragon 8 Plus Gen 1, 80W hızlı şarj destekli 4.800mAh pil kapasitesi ile donatılacak.

Oppo Find X6, sızdırılan fotoğraflara göre Pro modelin tasarım hatlarını ve devasa kamera adasını koruyacak. Bu tasarıma ise, Hasselblad iş birliği ile geliştirilen OIS destekli 50MP birincil, ultra geniş ve periskop kameralar eşlik edecek. Ayrıca periskop ve LED flaş modülü arasında yer verilen "Powered by MariSilicon" yazısı, cihazın MariSilicon X görüntü sinyali işlemcisinden güç alacağını gösteriyor.

Oppo Find X6 Pro kanlı canlı görüntülendi! İşte tasarımı 5 gün önce eklendi

Oppo Find X6 serisinin fiyatı ve çıkış tarihi henüz netlik kazanmadı. Ancak önümüzde haftalarda Oppo kanadından gelecek yeni duyurular ile karşılaşabiliriz.

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