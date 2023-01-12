Oppo Find X6 Pro kanlı canlı görüntülendi: Devasa kamera adası ile geliyor

Tam Boyutta Gör Oppo önümüzdeki haftalarda amiral gemisi Oppo Find X6 serisini piyasaya sürecek. Uzun süredir söylentileri dolaşan serinin Oppo Find X6 ve Find X6 Pro olmak üzere iki cihazdan oluşması bekleniyor. Bugün serinin tepe modeli Oppo Find X6 Pro, Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da ilk kez canlı olarak görüntülendi.

Oppo Find X6 Pro tasarımı belli oldu

Görüntülere bakıldığında Oppo Find X6 Pro, Hasseslblad iş birliğiyle geliştirilen devasa bir kamera adasına ev sahipliği yapıyor. Ancak bu bölüm, cihazın ergonomisine ve tutuş hissiyatına nasıl bir etkide bulunacak bekleyip göreceğiz. Bunun dışında yeni amiral gemisine, kavisli ekran tasarımı, sağ tarafında bir adet güç düğmesi ve üst bölümde hoparlör delikleri eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör

Oppo Find X6 Pro muhtemel özellikler

Yakın zamanlı sızıntılara göre Oppo Find X6 Pro, ekran altı parmak izi tarayıcı ve 120Hz yenileme hızı ile sunan 6,8 veya 6,9 inç boyutlarında QHD+ AMOLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolamadan güç alacak telefon, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Samsung Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra tasarımı belli oldu 18 sa. önce eklendi

Cihazın kamera tarafında, 120x yakınlaştırma işlevine sahip üç adet 50 MP sensörden güç alması bekleniyor. Muhtemel olarak bu sensörler, OIS destekli Sony IMX989 birincil, otofokuslu Sony IMX890 ultra geniş ve 3x optik zoom ve OIS özellikli periskop kameralardan oluşacak. Telefonun ön tarafına ise 32MP Sony IMX709 selfie kamerası eşlik edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo Find X6 Pro kanlı canlı görüntülendi! İşte tasarımı