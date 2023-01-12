Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo Find X6 Pro kanlı canlı görüntülendi: Devasa kamera adası ile geliyor

    Oppo'nun yeni amiral gemisi telefonu Oppo Find X6 Pro, ilk kez canlı görüntülendi. Yaklaşan telefon Hasseslblad iş birliğiyle geliştirilen devasa bir kamera tasarımı ile geliyor.
    Oy Ver
    Oppo Find X6 Pro kanlı canlı görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Oppo önümüzdeki haftalarda amiral gemisi Oppo Find X6 serisini piyasaya sürecek. Uzun süredir söylentileri dolaşan serinin Oppo Find X6 ve Find X6 Pro olmak üzere iki cihazdan oluşması bekleniyor. Bugün serinin tepe modeli Oppo Find X6 Pro, Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da ilk kez canlı olarak görüntülendi.

    Oppo Find X6 Pro tasarımı belli oldu

    Görüntülere bakıldığında Oppo Find X6 Pro, Hasseslblad iş birliğiyle geliştirilen devasa bir kamera adasına ev sahipliği yapıyor. Ancak bu bölüm, cihazın ergonomisine ve tutuş hissiyatına nasıl bir etkide bulunacak bekleyip göreceğiz. Bunun dışında yeni amiral gemisine, kavisli ekran tasarımı, sağ tarafında bir adet güç düğmesi ve üst bölümde hoparlör delikleri eşlik ediyor.  

    Oppo Find X6 Pro kanlı canlı görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Oppo Find X6 Pro muhtemel özellikler

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Oppo Find X6 Pro, ekran altı parmak izi tarayıcı ve 120Hz yenileme hızı ile sunan 6,8 veya 6,9 inç boyutlarında QHD+ AMOLED ekrana sahip olacak. Bununla birlikte kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolamadan güç alacak telefon, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

    Cihazın kamera tarafında,  120x yakınlaştırma işlevine sahip üç adet 50 MP sensörden güç alması bekleniyor. Muhtemel olarak bu sensörler, OIS destekli Sony IMX989 birincil, otofokuslu Sony IMX890 ultra geniş ve 3x optik zoom ve OIS özellikli periskop kameralardan oluşacak. Telefonun ön tarafına ise 32MP Sony IMX709 selfie kamerası eşlik edecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız