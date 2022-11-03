Uygun fiyatlı katlanabilir telefon Huawei Pocket S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Çin merkezli teknoloji devi Huawei, dün akşam düzenlenen özel bir etkinlikte yeni katlanabilir telefonu Huawei Pocket S modelini tanıttı. İşte uygun fiyatı ile dikkat çeken telefonun özellikleri ve fiyatı

Huawei Pocket S neler sunuyor?

Huawei P50 Pocket modelinin daha uygun fiyatlı ve kırpılmış bir versiyonu olan Huawei Pocket S, iç tarafında 6,9 inç boyutlarında OLED panele ev sahipliği yapıyor. 2790 x 1188 piksel çözünürlüğü destekleyen bu ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1440Hz PWM'nin yanı sıra 300Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında P50 Pocket ile aynı 10,7 MP selfie kamerasına sahip olan Huawei Pocket S, kapakta RYYB sensörlü f/1.8 40 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, lazer otofokus sensörlerinden güç alıyor. Kameraların hemen altında ise 340 x 340 çözünürlük sunan 1,04 inç boyutlarında dairesel bir ekran yer alıyor.

Huawei P50 Pocket S, kaputun altında LTE bağlantısıyla sınırlı Snapdragon 778G platformu tarafından destekleniyor. Ayrıca soğutma yeteneklerini geliştirmek için ultra ince bükülebilir bir grafik levha çözümünü kullanan yeni telefon, 4.000 mAh pil kapasitesi ve 40W hızlı şarj desteği ile kullanıcılara sunulacak.

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Nane Yeşili, Altın Sarısı, Gül Pembesi, Buz Kristali Mavisi ve Siyah olmak üzere dört farklı renkte satışa sunulacak yeni telefonun işte fiyatı

Huawei Pocket S fiyatı:

128GB depolama kapasiteli sürüm: 820 dolar

256GB depolama kapasiteli sürüm: 890 dolar

512GB depolama kapasiteli sürüm:1.028 dolar

Huawei Pocket S özellikleri:

Ekran : 6.9 inç 120 Hz OLED panel, 2790×1188 çözünürlük

: 6.9 inç 120 Hz OLED panel, 2790×1188 çözünürlük İkinci ekran : 1.04 inç, 340×340 çözünürlük

: 1.04 inç, 340×340 çözünürlük Kamera: 40 MP ana + 12 MP geniş açı + 10.7 MP selfie

40 MP ana + 12 MP geniş açı + 10.7 MP selfie İşlemci : Qualcomm Snapdragon 778G

: Qualcomm Snapdragon 778G Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

128 GB, 256 GB, 512 GB İşletim sistemi : HarmonyOS 3.0

: HarmonyOS 3.0 Batarya-şarj: 4000 mAh 40W hızlı şarj

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