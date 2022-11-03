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    Uygun fiyatlı katlanabilir telefon Huawei Pocket S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei'nin bir süredir sızıntılara konu olan yeni katlalanabilir telefonu Huawei Pocket S tanıtıldı. Uygun fiyatı ile dikkat çeken telefon neler sunuyor? İşte Pocket S özellikleri ve fiyatı
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    Cep dostu katlanabilir telefon Huawei Pocket S tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli teknoloji devi Huawei, dün akşam düzenlenen özel bir etkinlikte yeni katlanabilir telefonu Huawei Pocket S modelini tanıttı. İşte uygun fiyatı ile dikkat çeken telefonun özellikleri ve fiyatı

    Huawei Pocket S neler sunuyor?

    Huawei P50 Pocket modelinin daha uygun fiyatlı ve kırpılmış bir versiyonu olan Huawei Pocket S, iç tarafında 6,9 inç boyutlarında OLED panele ev sahipliği yapıyor. 2790 x 1188 piksel çözünürlüğü destekleyen bu ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1440Hz PWM'nin yanı sıra 300Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor.

    Cep dostu katlanabilir telefon Huawei Pocket S tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında P50 Pocket ile aynı 10,7 MP selfie kamerasına sahip olan Huawei Pocket S, kapakta RYYB sensörlü f/1.8 40 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, lazer otofokus sensörlerinden güç alıyor. Kameraların hemen altında ise 340 x 340 çözünürlük sunan 1,04 inç boyutlarında dairesel bir ekran yer alıyor.

    Huawei P50 Pocket S, kaputun altında LTE bağlantısıyla sınırlı Snapdragon 778G platformu tarafından destekleniyor. Ayrıca soğutma yeteneklerini geliştirmek için ultra ince bükülebilir bir grafik levha çözümünü kullanan yeni telefon, 4.000 mAh pil kapasitesi ve 40W hızlı şarj desteği ile kullanıcılara sunulacak. 

    Nane Yeşili, Altın Sarısı, Gül Pembesi, Buz Kristali Mavisi ve Siyah olmak üzere dört farklı renkte satışa sunulacak yeni telefonun işte fiyatı

    Huawei Pocket S fiyatı:

    • 128GB depolama kapasiteli sürüm: 820 dolar 
    • 256GB depolama kapasiteli sürüm: 890 dolar 
    • 512GB depolama kapasiteli sürüm:1.028 dolar

    Huawei Pocket S özellikleri:

    • Ekran: 6.9 inç 120 Hz OLED panel, 2790×1188 çözünürlük
    • İkinci ekran: 1.04 inç, 340×340 çözünürlük
    • Kamera: 40 MP ana + 12 MP geniş açı + 10.7 MP selfie
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB
    • İşletim sistemi: HarmonyOS 3.0
    • Batarya-şarj: 4000 mAh 40W hızlı şarj
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 10 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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