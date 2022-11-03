Uygun fiyatlı katlanabilir telefon Huawei Pocket S tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Pocket S neler sunuyor?
Huawei P50 Pocket modelinin daha uygun fiyatlı ve kırpılmış bir versiyonu olan Huawei Pocket S, iç tarafında 6,9 inç boyutlarında OLED panele ev sahipliği yapıyor. 2790 x 1188 piksel çözünürlüğü destekleyen bu ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1440Hz PWM'nin yanı sıra 300Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor.
Huawei P50 Pocket S, kaputun altında LTE bağlantısıyla sınırlı Snapdragon 778G platformu tarafından destekleniyor. Ayrıca soğutma yeteneklerini geliştirmek için ultra ince bükülebilir bir grafik levha çözümünü kullanan yeni telefon, 4.000 mAh pil kapasitesi ve 40W hızlı şarj desteği ile kullanıcılara sunulacak.
Nane Yeşili, Altın Sarısı, Gül Pembesi, Buz Kristali Mavisi ve Siyah olmak üzere dört farklı renkte satışa sunulacak yeni telefonun işte fiyatı
Huawei Pocket S fiyatı:
- 128GB depolama kapasiteli sürüm: 820 dolar
- 256GB depolama kapasiteli sürüm: 890 dolar
- 512GB depolama kapasiteli sürüm:1.028 dolar
Huawei Pocket S özellikleri:
- Ekran: 6.9 inç 120 Hz OLED panel, 2790×1188 çözünürlük
- İkinci ekran: 1.04 inç, 340×340 çözünürlük
- Kamera: 40 MP ana + 12 MP geniş açı + 10.7 MP selfie
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB
- İşletim sistemi: HarmonyOS 3.0
- Batarya-şarj: 4000 mAh 40W hızlı şarj
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence