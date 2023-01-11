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    Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra yan yana görüntülendi: İşte tasarımları

    Samsung Galaxy S23 serisinin Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Duyuruya haftalar kala Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra modellerinin maket görselleri paylaşıldı.
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    Samsung Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra tasarımı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 serisinin bu kez de maket görselleri paylaşıldı. Yeni görüntüler, önümüzdeki haftalarda tanıtılacak Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra modellerinin nasıl görüneceğini ortaya koyuyor.

    Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra yan yana

    Paylaşılan görüntülere baktığımızda, serinin tepe modeli Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra'nın kamera ve genel tasarım hatlarını koruyor. Ancak Galaxy S23 ve S23 Plus modelleri, selefinden farklı olarak kamera adası bulunmayan çıkıntılı bir kamera tasarımı ile kullanıcıların karşısına çıkacak. 

    Samsung Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra tasarımı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Galaxy S23 Ultra ile S23/23 Plus modellerinin arasında net bir ayrım olduğunu söyleyebiliriz. Amiral gemisi model, eğimli kenar çerçeveleri ve sert köşe hatları ile gelirken, temel modeller oval bir şekilde yuvarlatılmış köşelere ve düz kenarlara sahip olacak.

    Galaxy S23 serisinin 1 Şubat tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte seride yer alacak tüm modeller Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, geliştirilmiş selfie kameraları ve Snapdragon Satellite acil durum uydu mesajlaşma özelliği ile donatılacak.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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