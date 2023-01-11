Samsung Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra yan yana görüntülendi: İşte tasarımları

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra yan yana
Paylaşılan görüntülere baktığımızda, serinin tepe modeli Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra'nın kamera ve genel tasarım hatlarını koruyor. Ancak Galaxy S23 ve S23 Plus modelleri, selefinden farklı olarak kamera adası bulunmayan çıkıntılı bir kamera tasarımı ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
Galaxy S23 serisinin 1 Şubat tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte seride yer alacak tüm modeller Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, geliştirilmiş selfie kameraları ve Snapdragon Satellite acil durum uydu mesajlaşma özelliği ile donatılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..