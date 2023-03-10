Oppo Find X6 ve Find X6 Pro amiral gemileri seri üretime girdi: Lansman kapıda

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Oppo yakında amiral gemisi Find X6 serisini piyasaya sürecek. Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre Oppo Find X6 ve Find X6 Pro akıllı telefonlar seri üretim aşamasına girdi. Bu da yakında resmiyet kazanacaklarına işaret ediyor.

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İnternete sızdırılan bilgilere göre Oppo Find X6 modeli Dimensity 9200 yonga setiyle gelecek. Arka panelinde ise Sony IMX890 + Samsung JN1 + Sony IMX890 sensör kombinasyonundan oluşan bir kamera sistemi görev yapacak.

Yeni seri hakkında bilinenler

Oppo Find X6 Pro ise gücünü Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alacak. Bu cihazda Sony IMX989 + IMX890 + IMX890 sensörlere sahip bir kamera ünitesi göreceğiz. Akıllı telefonlarla ilgili netleşen bir takım detaylar daha var.

Standart Find X6'nın 80W hızlı şarj destekli 4.800 mAh batarya içereceği ve gövdesinin IP54 korumasına sahip olacağı bildiriliyor. Pro versiyonu 5.000 mAh batarya ile gelecek ve 100W hızlı şarjı destekleyecek. Ayrıca kablosuz şarj ve IP68 korumasından da bahsediliyor.

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Lansman Mart sonunda

Oppo Find X6 Pro, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanı ile donatılırken, temel varyant LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanı ile karşımıza çıkacak. Seri kapsamında sunulacak cihazların her ikisinde de parmak izi tarayıcısı, kızılötesi sensörü, NFC çipi ve 32 megapiksel Sony IMX709 ön kamera yer alacak.

Oppo Find X6 ve Find X6 Pro'nun 21 Mart'ta çıkış yapması bekleniyor.

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Oppo Find X6 ve Find X6 Pro amiral gemileri seri üretime girdi