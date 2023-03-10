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    Anlık Bildirim

    Oppo Find X6 ve Find X6 Pro amiral gemileri seri üretime girdi: Lansman kapıda

    Oppo bu ayın sonlarına doğru yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını sahneye çıkaracak. Çin'den gelen bilgiler Find X6 ve Find X6 Pro'nun seri üretim aşamasında olduğunu gösteriyor.
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    Oppo Find X6 ve Find X6 Pro amiral gemileri seri üretime girdi Tam Boyutta Gör

    Oppo yakında amiral gemisi Find X6 serisini piyasaya sürecek. Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre Oppo Find X6 ve Find X6 Pro akıllı telefonlar seri üretim aşamasına girdi. Bu da yakında resmiyet kazanacaklarına işaret ediyor.

    İnternete sızdırılan bilgilere göre Oppo Find X6 modeli Dimensity 9200 yonga setiyle gelecek. Arka panelinde ise Sony IMX890 + Samsung JN1 + Sony IMX890 sensör kombinasyonundan oluşan bir kamera sistemi görev yapacak.

    Yeni seri hakkında bilinenler

    Oppo Find X6 Pro ise gücünü Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alacak. Bu cihazda Sony IMX989 + IMX890 + IMX890 sensörlere sahip bir kamera ünitesi göreceğiz. Akıllı telefonlarla ilgili netleşen bir takım detaylar daha var.

    Standart Find X6'nın 80W hızlı şarj destekli 4.800 mAh batarya içereceği ve gövdesinin IP54 korumasına sahip olacağı bildiriliyor. Pro versiyonu 5.000 mAh batarya ile gelecek ve 100W hızlı şarjı destekleyecek. Ayrıca kablosuz şarj ve IP68 korumasından da bahsediliyor.

    Oppo Find X6 ve Find X6 Pro amiral gemileri seri üretime girdi Tam Boyutta Gör

    Lansman Mart sonunda

    Oppo Find X6 Pro, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanı ile donatılırken, temel varyant LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama alanı ile karşımıza çıkacak. Seri kapsamında sunulacak cihazların her ikisinde de parmak izi tarayıcısı, kızılötesi sensörü, NFC çipi ve 32 megapiksel Sony IMX709 ön kamera yer alacak.

    Oppo Find X6 ve Find X6 Pro'nun 21 Mart'ta çıkış yapması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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