Tam Boyutta Gör Çinli Oppo markası amiral gemisi Find X6 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonlarla ilgili sızıntıların sayısı artmaya başladı. Son olarak Oppo Find X6 Pro'ya ait kamera ünitesinin fotoğrafı internete düştü.

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Yayınlanan görüntü cihazın biri periskop olmak üzere üç arka kamera ile geleceğini gösteriyor. Hasselblad imzalı kamera modülünde MariSilicon çipinin kullanıldığını gösteren bir ibare de var. Modülün üst kısmında çift flaşa yer verilmesi de dikkat çekiyor.

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Oppo Find X6 serisi hakkında bilinenler

En son söylentilere göre Oppo Find X6 Pro iki versiyon olarak gelecek. Bunlardan biri Dimensity 9200, diğeri ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. Dimensity modelinin üç Sony IMX890 görüntü sensörü içereceği bildiriliyor.

Snapdragon versiyonu ise iki Sony IMX890 sensörün eşlik ettiği 1 inçlik Sony IMX989 kamera ile karşımıza çıkacak. Oppo Find X6 serisinin bu ayın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefonlar muhtemelen Şubat ayının sonunda MWC 2023'te tanıtılacak.

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Oppo Find X6 Pro'nun dev kamera ünitesi görüntülendi