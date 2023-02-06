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    Oppo Find X6 Pro'nun dev kamera ünitesi görüntülendi

    Bu ayın sonunda düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen Oppo Find X6 serisi hakkındaki detaylar netleşiyor. Son olarak Pro modelinin yeni bir canlı görüntüsü ortaya çıktı.
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    Oppo Find X6 Pro'nun dev kamera ünitesi görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Çinli Oppo markası amiral gemisi Find X6 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonlarla ilgili sızıntıların sayısı artmaya başladı. Son olarak Oppo Find X6 Pro'ya ait kamera ünitesinin fotoğrafı internete düştü.

    Yayınlanan görüntü cihazın biri periskop olmak üzere üç arka kamera ile geleceğini gösteriyor. Hasselblad imzalı kamera modülünde MariSilicon çipinin kullanıldığını gösteren bir ibare de var. Modülün üst kısmında çift flaşa yer verilmesi de dikkat çekiyor.

    Oppo Find X6 Pro'nun dev kamera ünitesi görüntülendi Tam Boyutta Gör

    Oppo Find X6 serisi hakkında bilinenler

    En son söylentilere göre Oppo Find X6 Pro iki versiyon olarak gelecek. Bunlardan biri Dimensity 9200, diğeri ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. Dimensity modelinin üç Sony IMX890 görüntü sensörü içereceği bildiriliyor.

    Snapdragon versiyonu ise iki Sony IMX890 sensörün eşlik ettiği 1 inçlik Sony IMX989 kamera ile karşımıza çıkacak. Oppo Find X6 serisinin bu ayın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefonlar muhtemelen Şubat ayının sonunda MWC 2023'te tanıtılacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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