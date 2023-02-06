Oppo Find X6 Pro'nun dev kamera ünitesi görüntülendi

Yayınlanan görüntü cihazın biri periskop olmak üzere üç arka kamera ile geleceğini gösteriyor. Hasselblad imzalı kamera modülünde MariSilicon çipinin kullanıldığını gösteren bir ibare de var. Modülün üst kısmında çift flaşa yer verilmesi de dikkat çekiyor.
Oppo Find X6 serisi hakkında bilinenler
En son söylentilere göre Oppo Find X6 Pro iki versiyon olarak gelecek. Bunlardan biri Dimensity 9200, diğeri ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. Dimensity modelinin üç Sony IMX890 görüntü sensörü içereceği bildiriliyor.
Snapdragon versiyonu ise iki Sony IMX890 sensörün eşlik ettiği 1 inçlik Sony IMX989 kamera ile karşımıza çıkacak. Oppo Find X6 serisinin bu ayın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefonlar muhtemelen Şubat ayının sonunda MWC 2023'te tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?