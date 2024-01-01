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    Lansmana sayılı günler kala Xiaomi Redmi Note 13 5G serisinin fiyatları ortaya çıktı

    Xiaomi'nin yeni serisi Redmi Note 13 5G'nin fiyat listesi, lansmana sayılı günler kala sızdırıldı. İşte Redmi Note 13, Note 13 Pro ve Note 13 Pro+'tan oluşan serinin detayları:
    Xiaomi Redmi Note 13 5G serisinin fiyatları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Xiaomi, 4 Ocak'ta yeni serisi Redmi Note 13 5G'yi piyasaya sürecek. Yakın bir zamanda Twitter'da yapılan bir paylaşım ise Redmi Note 13, Note 13 Pro ve Note 13 Pro+'tan oluşan serinin fiyatlandırmasını ortaya çıkardı.

    İşte Redmi Note 13 5G serisinin beklenen fiyatlandırması: 

    Prizma AltınGece Yarısı Siyahı ve Arktik Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulması beklenen Redmi Note 13 5G'nin üç farklı depolama seçeneğiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın 6GB + 128GB versiyonu yaklaşık 250 dolar, 8GB + 256GB versiyonu yaklaşık 276 dolar ve 12GB + 256GB versiyonu yaklaşık 300 dolar fiyat etiketiyle listelendi.

    Mercan MoruGece Yarısı Siyahı ve Arktik Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulması beklenen Redmi Note 13 Pro 5G'nin 8GB RAM + 128GBversiyonu yaklaşık 348 dolar, 8GB RAM + 256GB versiyonu yaklaşık 370 dolar ve 12GB RAM + 256GB versiyonu yaklaşık 396 dolarlık fiyat etiketiyle listelendi.

    Serinin en premium cihazı Redmi Note 13 Pro+ 5G ise Füzyon Mor, Füzyon Siyah ve Füzyon Beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ve iki farklı depolama seçeneğiyle listelendi. Cihazın 12GB + 256GB versiyonu yaklaşık 432 dolar ve 12GB + 512GB versiyonu da yaklaşık 456 dolarlık fiyat etiketiyle listelendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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