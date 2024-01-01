Lansmana sayılı günler kala Xiaomi Redmi Note 13 5G serisinin fiyatları ortaya çıktı

İşte Redmi Note 13 5G serisinin beklenen fiyatlandırması:
Prizma Altın, Gece Yarısı Siyahı ve Arktik Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulması beklenen Redmi Note 13 5G'nin üç farklı depolama seçeneğiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın 6GB + 128GB versiyonu yaklaşık 250 dolar, 8GB + 256GB versiyonu yaklaşık 276 dolar ve 12GB + 256GB versiyonu yaklaşık 300 dolar fiyat etiketiyle listelendi.
Mercan Moru, Gece Yarısı Siyahı ve Arktik Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulması beklenen Redmi Note 13 Pro 5G'nin 8GB RAM + 128GBversiyonu yaklaşık 348 dolar, 8GB RAM + 256GB versiyonu yaklaşık 370 dolar ve 12GB RAM + 256GB versiyonu yaklaşık 396 dolarlık fiyat etiketiyle listelendi.
Serinin en premium cihazı Redmi Note 13 Pro+ 5G ise Füzyon Mor, Füzyon Siyah ve Füzyon Beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ve iki farklı depolama seçeneğiyle listelendi. Cihazın 12GB + 256GB versiyonu yaklaşık 432 dolar ve 12GB + 512GB versiyonu da yaklaşık 456 dolarlık fiyat etiketiyle listelendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.