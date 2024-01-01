Lansmana sayılı günler kala Xiaomi Redmi Note 13 5G serisinin fiyatları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Xiaomi, 4 Ocak'ta yeni serisi Redmi Note 13 5G'yi piyasaya sürecek. Yakın bir zamanda Twitter'da yapılan bir paylaşım ise Redmi Note 13, Note 13 Pro ve Note 13 Pro+'tan oluşan serinin fiyatlandırmasını ortaya çıkardı.

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İşte Redmi Note 13 5G serisinin beklenen fiyatlandırması:

Prizma Altın, Gece Yarısı Siyahı ve Arktik Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulması beklenen Redmi Note 13 5G'nin üç farklı depolama seçeneğiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın 6GB + 128GB versiyonu yaklaşık 250 dolar, 8GB + 256GB versiyonu yaklaşık 276 dolar ve 12GB + 256GB versiyonu yaklaşık 300 dolar fiyat etiketiyle listelendi.

Mercan Moru, Gece Yarısı Siyahı ve Arktik Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulması beklenen Redmi Note 13 Pro 5G'nin 8GB RAM + 128GBversiyonu yaklaşık 348 dolar, 8GB RAM + 256GB versiyonu yaklaşık 370 dolar ve 12GB RAM + 256GB versiyonu yaklaşık 396 dolarlık fiyat etiketiyle listelendi.

Serinin en premium cihazı Redmi Note 13 Pro+ 5G ise Füzyon Mor, Füzyon Siyah ve Füzyon Beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ve iki farklı depolama seçeneğiyle listelendi. Cihazın 12GB + 256GB versiyonu yaklaşık 432 dolar ve 12GB + 512GB versiyonu da yaklaşık 456 dolarlık fiyat etiketiyle listelendi.

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Xiaomi Redmi Note 13 5G serisinin fiyatları ortaya çıktı