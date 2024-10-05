Realme GT Neo 7'nin temel özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Realme GT Neo 6'yı piyasaya süren Realme, şimdilerde cihazın halefi Realme GT Neo 7 üzerinde çalışıyor. Yakın zamanlı yeni bir Weibo paylaşımı ise GT Neo7'nin lansman zaman çizelgesini hızlandırdığını ve cihazın temel özelliklerini ortaya çıkardı.

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İşte Realme GT Neo 7'nin beklenen özellikleri:

Realme GT Neo 7, sızıntılara göre 144 Hz yenileme hızına sahip 1.5K düz bir oyun ekranına sahip olacak. Çift çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3'ün hız aşırtmalı versiyonundan güç alması beklenen cihaz böylece oyunculara yönelik bir cihaz olabilir.

Tam Boyutta Gör Oldukça büyük bir batarya ile gelmesi beklenen Realme GT Neo 7'nin 100W hızlı kablolu şarj desteği ile de gelmesi bekleniyor. Ayrıca yıl sonundan önce piyasaya sürülmesi beklenen Realme GT Neo7'nin yakında piyasaya sürülecek Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili cihazlara kıyasla oldukça agresif bir fiyata sahip olabilir.

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Realme GT Neo 7'nin temel özellikleri ortaya çıktı