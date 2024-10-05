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    Anlık Bildirim

    Realme GT Neo 7'nin temel özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    Bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Realme'nin yeni akıllı telefonu Realme GT Neo 7'nin temel özellikleri, yakın zamanlı yeni bir paylaşım sayesinde ortaya çıktı. İşte detaylar:
    Realme GT Neo 7'nin temel özellikleri ortaya çıktı
    Geçtiğimiz Mayıs ayında Realme GT Neo 6'yı piyasaya süren Realme, şimdilerde cihazın halefi Realme GT Neo 7 üzerinde çalışıyor. Yakın zamanlı yeni bir Weibo paylaşımı ise GT Neo7'nin lansman zaman çizelgesini hızlandırdığını ve cihazın temel özelliklerini ortaya çıkardı. 

    İşte Realme GT Neo 7'nin beklenen özellikleri:

    Realme GT Neo 7, sızıntılara göre 144 Hz yenileme hızına sahip 1.5K düz bir oyun ekranına sahip olacak. Çift çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3'ün hız aşırtmalı versiyonundan güç alması beklenen cihaz böylece oyunculara yönelik bir cihaz olabilir.

    Realme GT Neo 7'nin temel özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Oldukça büyük bir batarya ile gelmesi beklenen Realme GT Neo 7'nin 100W hızlı kablolu şarj desteği ile de gelmesi bekleniyor. Ayrıca yıl sonundan önce piyasaya sürülmesi beklenen Realme GT Neo7'nin yakında piyasaya sürülecek Snapdragon 8 Gen 4 işlemcili cihazlara kıyasla oldukça agresif bir fiyata sahip olabilir. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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