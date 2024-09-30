Oppo’dan kablosuz şarj teknolojilerine ilişkin önemli açıklamalar geldi

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

Tam Boyutta Gör

Oppo, yaklaşan Find X8 serisi akıllı telefonlar hakkında detayları yavaş yavaş paylaşıyor. Şirketin ürün müdürü Zhou Yibao, serinin tanıtımına yaklaşırken sosyal medya platformu Weibo üzerinden yeni bilgiler aktardı. Yibao, Find X8 serisiyle birlikte tanıtılacak olan manyetik kablosuz şarj aksesuarlarını gösteren bir video da paylaştı. Bu aksesuarlar arasında ince manyetik kılıflar, taşınabilir manyetik güç bankaları ve 50W manyetik şarj cihazları yer alıyor. Aksesuarlar sadece Oppo telefonlarla değil, aynı zamanda diğer markalarla, örneğin iPhone'larla da uyumlu olacak.

Yibao’nun verdiği bilgilere göre, Find X8 serisinin tüm modelleri 50W kablosuz şarj ve ters şarj özelliklerine sahip olacak. Ayrıca video içerisinde bir Find X8 serisi telefon da görülebiliyor. Kablosuz şarjın kullanılabilmesi için özel bir kılıfın gerektiği de videoda dikkat çekiyor.

Xiaomi Mijia M40 resmen satışa sunuldu, işte özellikleri ve fiyat 21 sa. önce eklendi

Kablosuz şarjın önemine değinen Yibao, bu teknolojinin geçmişte sınırlı kullanım alanına sahip olduğunu belirtti. Günlük kullanım oranlarının yüzde 5’in altında kalmasının nedeni, uygun senaryoların eksikliğiydi. Ancak, özellikle otomotiv sektöründeki gelişmelerle birlikte kablosuz şarjın kullanım alanı genişlemeye başladı. Bugün, Çin'de satılan yeni enerji araçlarının yüzde 50'sinden fazlası kablosuz şarj pedleriyle donatılmış durumda ve bu trend, fosil yakıtla çalışan araçlara da yayılıyor.

Oppo, bu değişimi göz önünde bulundurarak gelecekte çıkacak tüm Find serisi modellerinde kablosuz şarjı standart hale getirmeyi planlıyor. Şirket, aynı zamanda kablosuz şarj ekosistemini genişletmeye yönelik çalışmalarına da devam edecek.

Bu gelişmelere ek olarak, Find X8, X8 Pro, X8 Pro Uydu İletişim Sürümü ve Find X8 Ultra’nın yanı sıra, Oppo'nun katlanabilir modeli olan Find N5’in de (globalde OnePlus Open 2 olarak biliniyor) kablosuz şarj özelliğine sahip olacağı belirtiliyor. Find N5 ve X8 Ultra modellerinin 2025’in ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

Ayrıca Oppo'nun 50W manyetik şarj cihazı, kısa süre önce Malezya'da onay aldı. Bu durum, Oppo’nun manyetik kablosuz şarj aksesuarlarını Çin dışındaki pazarlarda da sunmayı planladığını gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Oppo Find X8 serisi şimdi de kablosuz şarj ile görüldü