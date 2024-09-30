Oppo’dan kablosuz şarj teknolojilerine ilişkin önemli açıklamalar geldi

Oppo, yaklaşan Find X8 serisi akıllı telefonlar hakkında detayları yavaş yavaş paylaşıyor. Şirketin ürün müdürü Zhou Yibao, serinin tanıtımına yaklaşırken sosyal medya platformu Weibo üzerinden yeni bilgiler aktardı. Yibao, Find X8 serisiyle birlikte tanıtılacak olan manyetik kablosuz şarj aksesuarlarını gösteren bir video da paylaştı. Bu aksesuarlar arasında ince manyetik kılıflar, taşınabilir manyetik güç bankaları ve 50W manyetik şarj cihazları yer alıyor. Aksesuarlar sadece Oppo telefonlarla değil, aynı zamanda diğer markalarla, örneğin iPhone'larla da uyumlu olacak.
Yibao’nun verdiği bilgilere göre, Find X8 serisinin tüm modelleri 50W kablosuz şarj ve ters şarj özelliklerine sahip olacak. Ayrıca video içerisinde bir Find X8 serisi telefon da görülebiliyor. Kablosuz şarjın kullanılabilmesi için özel bir kılıfın gerektiği de videoda dikkat çekiyor.
Kablosuz şarjın önemine değinen Yibao, bu teknolojinin geçmişte sınırlı kullanım alanına sahip olduğunu belirtti. Günlük kullanım oranlarının yüzde 5’in altında kalmasının nedeni, uygun senaryoların eksikliğiydi. Ancak, özellikle otomotiv sektöründeki gelişmelerle birlikte kablosuz şarjın kullanım alanı genişlemeye başladı. Bugün, Çin'de satılan yeni enerji araçlarının yüzde 50'sinden fazlası kablosuz şarj pedleriyle donatılmış durumda ve bu trend, fosil yakıtla çalışan araçlara da yayılıyor.
Oppo, bu değişimi göz önünde bulundurarak gelecekte çıkacak tüm Find serisi modellerinde kablosuz şarjı standart hale getirmeyi planlıyor. Şirket, aynı zamanda kablosuz şarj ekosistemini genişletmeye yönelik çalışmalarına da devam edecek.
Bu gelişmelere ek olarak, Find X8, X8 Pro, X8 Pro Uydu İletişim Sürümü ve Find X8 Ultra’nın yanı sıra, Oppo'nun katlanabilir modeli olan Find N5’in de (globalde OnePlus Open 2 olarak biliniyor) kablosuz şarj özelliğine sahip olacağı belirtiliyor. Find N5 ve X8 Ultra modellerinin 2025’in ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.
Ayrıca Oppo'nun 50W manyetik şarj cihazı, kısa süre önce Malezya'da onay aldı. Bu durum, Oppo’nun manyetik kablosuz şarj aksesuarlarını Çin dışındaki pazarlarda da sunmayı planladığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu