Oppo Find X8 Ultra’nın ekranı hakkında ilginç bilgiler geliyor

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Oppo’nun Find X serisi, uzun zamandır üst düzey akıllı telefon pazarında dikkat çekiyor. Şirketin geçen yıl piyasaya sürdüğü Find X8 ve Find X8 Pro modellerinin ardından, şimdi daha iddialı bir model olan Find X8 Ultra’nın tanıtılması bekleniyor. Yeni modelle ilgili sızdırılan bilgiler, Oppo’nun önemli bir tasarım değişikliğine gideceğini ortaya koyuyor.

Find X8 Ultra’nın, önceki modellerin aksine düz bir ekran tasarımıyla geleceği iddia ediliyor. Bu değişiklik, kavisli ekranların neden olduğu istem dışı dokunma sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Teknoloji dünyasındaki güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station, Oppo’nun bu kararının kullanıcılar tarafından olumlu karşılanabileceğini belirtiyor. Ayrıca, ekranın daha ince çerçevelerle tasarlanmasını mümkün kılan LIPO (Düşük Basınçlı Enjeksiyon Kalıplama) teknolojisinin de bu modelde kullanılacağı söyleniyor. Xiaomi’nin bu teknolojiyi halihazırda uyguladığı göz önünde bulundurulursa, Oppo’nun rekabeti sürdürmek için benzer bir yol izlediği anlaşılıyor.

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Kamera tarafında, Find X8 Ultra’nın önemli yükseltmelerle gelmesi bekleniyor. Yeni modelin, 50 MP çözünürlüklü IMX 882 sensör ile 6 kat periskopik zoom sunacağı iddia ediliyor. Ayrıca, 3 kat periskop lensin de geliştirilerek 50 MP IMX 906 sensörle donatılacağı ifade ediliyor. Ultra geniş açılı kamerada yine 50 MP IMX 882 sensörün kullanılması ve ana kamerada ise Find X7 Ultra’daki 1 inç boyutundaki LYT 900 sensörün yer alması bekleniyor. Oppo’nun bu modelde de Hasselblad iş birliğiyle kamera performansını optimize edeceği tahmin ediliyor.

Donanım tarafında, cihazın Qualcomm’un en üst düzey Snapdragon 8 Elite yonga seti ile destekleneceği ve 6000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. Bu bataryanın 100W hızlı şarjı desteklemesi, şarj sürelerini oldukça kısaltabilir. Ek olarak, ultrasonik parmak izi tarayıcı ve IP68/69 toz ve su direnci gibi üst düzey özelliklerin de cihazda yer alması bekleniyor.

Find X8 Ultra’nın ilk olarak 2025 yılının Mart ayında tanıtılacağı ve daha sonra global pazara sunulacağı öngörülüyor. Oppo’nun bu yeni modelle hem tasarım hem de donanım açısından büyük bir adım atmaya hazırlandığı açıkça görülüyor.

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Oppo Find X8 Ultra’nın ekranı hakkında ilginç bilgiler geliyor