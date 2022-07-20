Oppo iki yeni tablet çıkarmaya hazırlanıyor

Oppo markası tablet pazarındaki konumunu daha da güçlendirmek için çalışmalar yürütüyor. Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Mukul Sharma, Twitter hesabında şirketin iki yeni tablet üzerinde çalışıtığını söyledi.
Yeni modellerden biri giriş seviyesine hitap eden uygun fiyatlı bir cihaz olacak. Diğerinin ise orta sınıf özellikler sunması bekleniyor. Muhtemelen daha önce piyasaya sürülen Oppo Pad'in özelliklerini bir seviye ileri taşıyacak.
Oppo Pad özellikleri
Oppo Pad, 2560×1600 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 11 inç LCD ekrana sahip. Diğer özelliklerini Snapdragon 870 yonga seti 33W hızlı şarj destekli 8.360 mAh pil, 8 megapiksel ön kamera ve 13 megapiksel ana kamera olarak sıralayabiliriz.
Şirketin ürün gamındaki bir diğer tablet olan Oppo Pad Air ise 2000×1200 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızına sahip 10.36 inç ekran içeriyor. Snapdragon 680 yonga setinden güç alan cihaz 5 megapiksel selfie kamerası, 8 megapiksel ana kamera ve 18W hızlı şarj destekli 7.100 mAh pille geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş