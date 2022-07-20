Tam Boyutta Gör

Oppo markası tablet pazarındaki konumunu daha da güçlendirmek için çalışmalar yürütüyor. Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Mukul Sharma, Twitter hesabında şirketin iki yeni tablet üzerinde çalışıtığını söyledi.

Realme'nin ilk monitörü ortaya çıktı: İşte resmi görüntüleri 1 gün önce eklendi

Yeni modellerden biri giriş seviyesine hitap eden uygun fiyatlı bir cihaz olacak. Diğerinin ise orta sınıf özellikler sunması bekleniyor. Muhtemelen daha önce piyasaya sürülen Oppo Pad'in özelliklerini bir seviye ileri taşıyacak.

Tam Boyutta Gör

Oppo Pad özellikleri

Oppo Pad, 2560×1600 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 11 inç LCD ekrana sahip. Diğer özelliklerini Snapdragon 870 yonga seti 33W hızlı şarj destekli 8.360 mAh pil, 8 megapiksel ön kamera ve 13 megapiksel ana kamera olarak sıralayabiliriz.

Şirketin ürün gamındaki bir diğer tablet olan Oppo Pad Air ise 2000×1200 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızına sahip 10.36 inç ekran içeriyor. Snapdragon 680 yonga setinden güç alan cihaz 5 megapiksel selfie kamerası, 8 megapiksel ana kamera ve 18W hızlı şarj destekli 7.100 mAh pille geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Oppo iki yeni tablet çıkarmaya hazırlanıyor