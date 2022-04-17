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    Oppo K10 5G, MediaTek Dimensity 8000 işlemcili ilk akıllı telefon olacak

    Oppo'nun yeni akıllı telefonuyla ilgili detaylar netleşiyor. Oppo K10 5G adı altında pazara giriş yapması beklenen cihaz MediaTek Dimensity 8000 yonga setiyle donatılmış ilk akıllı telefon olacak.
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    Oppo K10 5G, Dimensity 8000 işlemcili ilk akıllı telefon olacak
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    Oppo markası geçtiğimiz ay Qualcomm Snapdragon 680 4G yonga setini temel alan Oppo K10 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Çinli üretici şimdi de Oppo K10 5G modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Cihazla ilgili bazı detaylar internete düştü.

    Oppo K10 5G'nin Qualcomm yerine MediaTek işlemciyle geleceği bildiriliyor. Akıllı telefon Dimensity 8000 yonga setinden güç alan ilk cihaz olacak. Gelen bilgiler tasarım açısından Mart sonunda çıkış yapan 4G modelinden çok farklı olmayacağı yönünde.

    Oppo K10 5G, Dimensity 8000 işlemcili ilk akıllı telefon olacak
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    Oppo K10 5G hakkında bilinenler

    Aktarılan bilgilere göre cihaz 8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleriyle sunulacak. Ayrıca Full HD çözünürlükte 6.59 inç LCD ekran taşıyacak. Akıllı telefonun arka panelinde 64 + 8 + 2 megapiksel sensör içeren üçlü kamera sistemi göreceğiz.

    Oppo K10 5G'nin ön tarafında 16 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapacak. Cihazın 33W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pille geleceği ifade ediliyor. Büyük ihtimalle Oppo önümüzdeki günlerde tanıtım tarihini resmen açıklayacak.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 1 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 3 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 3 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 3 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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