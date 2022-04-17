Oppo K10 5G, MediaTek Dimensity 8000 işlemcili ilk akıllı telefon olacak

Oppo markası geçtiğimiz ay Qualcomm Snapdragon 680 4G yonga setini temel alan Oppo K10 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Çinli üretici şimdi de Oppo K10 5G modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Cihazla ilgili bazı detaylar internete düştü.
Oppo K10 5G'nin Qualcomm yerine MediaTek işlemciyle geleceği bildiriliyor. Akıllı telefon Dimensity 8000 yonga setinden güç alan ilk cihaz olacak. Gelen bilgiler tasarım açısından Mart sonunda çıkış yapan 4G modelinden çok farklı olmayacağı yönünde.
Oppo K10 5G hakkında bilinenler
Aktarılan bilgilere göre cihaz 8/12 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama seçenekleriyle sunulacak. Ayrıca Full HD çözünürlükte 6.59 inç LCD ekran taşıyacak. Akıllı telefonun arka panelinde 64 + 8 + 2 megapiksel sensör içeren üçlü kamera sistemi göreceğiz.
Oppo K10 5G'nin ön tarafında 16 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapacak. Cihazın 33W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pille geleceği ifade ediliyor. Büyük ihtimalle Oppo önümüzdeki günlerde tanıtım tarihini resmen açıklayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler