Samsung, yarı iletken gelirlerinde Intel'i geride bıraktı

Gartner analistleri 2021'de küresel yarı iletken pazarındaki durumu ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı. Ünlü araştırma şirketi, geçen yıl ilk 10'a giren çip üreticilerinin ne kadar gelir elde ettiğini hesapladı.
2021 yılının sonuçlarına göre Samsung gelir açısından yarı iletken pazarının lideri oldu. Güney Koreli şirketin çip üretim bölümü, küresel pazarın yüzde 12.3'ünü hakimiyeti altına alarak 73.1 milyar dolar gelir elde etti.
Intel'den ilk sırayı geri aldı
Samsung, 2018'den bu yana ilk kez Intel'i geride bıraktı. ABD'li çip üreticisi geçtiğimiz yıl yüzde 12.2 pazar payı ile 72.5 milyar dolar kazandı. Yarı iletken pazarında üçüncü sırayı ise yüzde 6.1 paya sahip SK Hynix almış durumda.
Yayınlanan rapor Qualcomm'un beşincilik koltuğunda oturduğunu gösteriyor. Amerikan çip üreticisi geçen yıl pazardan yüzde 4.6 pay kaparak 27 milyar dolar gelir elde etti. MediaTek ise 17.6 milyar dolar kazandı. NVIDIA ve AMD de sırasıyla 16.8 ve 16.2 milyar dolar gelirle ilk 10 çip üreticisi arasında yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler