Oppo, yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Çinli markanın tanıtımını yapmayı planladığı K10 Energy adlı modelin tasarımı ve teknik özellikleri konusunda bazı detaylar açığa çıktı.

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Akıllı telefon Snapdragon 778G işlemci, 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama birimi ile donatılacak. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 30 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pilinden alacak. Kaynaklar 8.5 mm kalınlığa sahip cihazın ağırlığının 199 gram olduğunu söylüyor.

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Oppo K10 Energy özellikleri ve fiyatı

Oppo K10 Energy, 2412 × 1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6.59 inç ekran taşıyacak. Arka panelinde 64 + 8 + 2 megapiksel sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi görev yapacak. Ön tarafında 16 megapiksellik bir selfie kamerası göreceğiz.

Cihazın internet üzerinden satışı olmayacak. Sadece fiziksel mağazalarda satılacağı söyleniyor. Fiyat etiketi için ise 325 dolar bilgisi var. Oppo K10 Energy'nin çıkış tarihi konusunda henüz bir bilgi yok ancak tanıtımı çok yakın bir tarihte gerçekleşecek.

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Oppo K10 Energy'nin teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı