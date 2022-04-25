Oppo K10 Pro amiral gemisi özelliklerle geliyor

Oppo markasının bu hafta tanıttığı ikinci akıllı telefon olan Oppo K10 Pro modeli işlemci ve kamera tarafında biraz daha amiral gemisi seviyesinde özelliklere odaklanırken Razer iş birliğinden mahrum kalmış.
Oppo K10 Pro özellikleri
- 6.62 inçlik Full HD Samsung E4 AMOLED ekran
- Snapdragon 888 yonga seti
- 8GB/12GB LPDDR5 RAM
- 128GB/256GB UFS 3.1 depolama
- 64MP (OIS)+8MP+2MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 5000mAh batarya
- 80W hızlı şarj
|Oppo K10 Pro 8GB+128GB
|385$
|Oppo K10 Pro 8GB+256GB
|431$
|Oppo K10 Pro 12GB+256GB
|493$
Oppo K10 Pro akıllı telefon modeli 1300 nit pik parlaklık değeri, 120Hz tazeleme hızı, arka kamerada OIS gibi özelliklere sahip. Firma gece veya gündüz fark etmeksizin en iyi kamera performansının sergilendiğini ifade ediyor. Arka kısımdaki kavisler ise uzun kullanım sürelerinde konfor sağlıyor. Satışlar bu hafta başlayacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)