Oppo K10 Pro amiral gemisi özelliklerle geliyor

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Oppo markasının bu hafta tanıttığı ikinci akıllı telefon olan Oppo K10 Pro modeli işlemci ve kamera tarafında biraz daha amiral gemisi seviyesinde özelliklere odaklanırken Razer iş birliğinden mahrum kalmış.

Oppo K10 Pro özellikleri

6.62 inçlik Full HD Samsung E4 AMOLED ekran

Snapdragon 888 yonga seti

8GB/12GB LPDDR5 RAM

128GB/256GB UFS 3.1 depolama

64MP (OIS)+8MP+2MP arka kamera

16MP ön kamera

5000mAh batarya

80W hızlı şarj

Oppo K10 Pro fiyatı Oppo K10 Pro 8GB+128GB 385$ Oppo K10 Pro 8GB+256GB 431$ Oppo K10 Pro 12GB+256GB 493$



Oppo, kendi işlemcisi üretmeye hazırlanıyor 1 hf. önce eklendi



Oppo K10 Pro akıllı telefon modeli 1300 nit pik parlaklık değeri, 120Hz tazeleme hızı, arka kamerada OIS gibi özelliklere sahip. Firma gece veya gündüz fark etmeksizin en iyi kamera performansının sergilendiğini ifade ediyor. Arka kısımdaki kavisler ise uzun kullanım sürelerinde konfor sağlıyor. Satışlar bu hafta başlayacak.



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Oppo K10 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı