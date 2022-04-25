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    Oppo K10 Pro amiral gemisi özelliklerle geliyor

    Oppo K10 Pro akıllı telefon modelinde 6.62 inçlik Full HD Samsung E4 AMOLED ekran, Snapdragon 888 yonga seti, 64MP OIS ana sensör, 80W hızlı şarj gibi detaylar yer alıyor.
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    Oppo K10 Pro
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    Oppo markasının bu hafta tanıttığı ikinci akıllı telefon olan Oppo K10 Pro modeli işlemci ve kamera tarafında biraz daha amiral gemisi seviyesinde özelliklere odaklanırken Razer iş birliğinden mahrum kalmış. 

    Oppo K10 Pro özellikleri

    • 6.62 inçlik Full HD Samsung E4 AMOLED ekran
    • Snapdragon 888 yonga seti
    • 8GB/12GB LPDDR5 RAM
    • 128GB/256GB UFS 3.1 depolama
    • 64MP (OIS)+8MP+2MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 80W hızlı şarj

    Oppo K10 Pro fiyatı
    Oppo K10 Pro 8GB+128GB 385$ 
    Oppo K10 Pro 8GB+256GB 431$ 
    Oppo K10 Pro 12GB+256GB 493$ 



     

    Oppo K10 Pro akıllı telefon modeli 1300 nit pik parlaklık değeri, 120Hz tazeleme hızı, arka kamerada OIS gibi özelliklere sahip. Firma gece veya gündüz fark etmeksizin en iyi kamera performansının sergilendiğini ifade ediyor. Arka kısımdaki kavisler ise uzun kullanım sürelerinde konfor sağlıyor. Satışlar bu hafta başlayacak. 
     

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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