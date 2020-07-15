Oppo kablo üzerinden 125W hızlı şarj özelliğini duyurdu

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Kullanıcıların azalan bataryalarını çok kısa sürede yüzde 50 gibi oranlarda şarj etmesini sağlayan hızlı şarj teknolojisi gelişmeye devam ediyor. 5W/10W ile başlayan macerada bugün 125W sınırına dayanmış durumdayız.

Oppo 65W AirVOOC ve 125W Flash Charging

Ülkemizde de faaliyetlerine devam eden Çinli Oppo firması bugün yaptığı tanıtımda kablo üzerinden 125W enerji aktarımına kadar çıkabilen 125W Flash Charging hızlı şarj teknolojisini görücüye çıkardı.

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Yeni teknoloji 65W SuperVOOC 2.0 üzerine inşa edilmiş. Bununla birlikte iki adet 3C hücresi yerine iki adet 6C hücresi kullanılmış. Bunun dolum ve boşaltım oranı ile ölçülen batarya oranında bir devrim olduğu ifade ediliyor.

Voltajı arttırmak yerine akımı arttıran Oppo böylece daha yüksek Watt değerlerine ulaşmış. Normalde 65W SuperVOOC 2.0 teknolojisi 10V ve 6.5A üzerinden gidiyordu. Burada voltajın iki katına çıktığı belirtiliyor. 4000mAh kapasiteli bir batarya 20 dakika içerisinde dolabiliyor.

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Bu teknolojide çoklu katman yapısı, şifreleme birimi, ısı sensörleri, üç paralel şarj birimi ve entegre bir mikro kontrolcü yer alıyor. 125W Flash Charging önceki VOOC standartları ile uyumluluk sunuyor.

65W AirVOOC ise kablosuz olarak 65W enerji aktarıyor ve yeni bir rekora imza atıyor. Firma kendi geliştirdiği izole şarj birimi teknolojisine yer verirken çift bobin tasarımı ile verimlilik arttırılıyor. Qi uyumlu teknolojide pek çok güvenlik katmanı yer alıyor. 65W AirVOOC ile 4000mAh kapasiteli batarya 30 dakikada dolabiliyor. Şimdilik bu iki hızlı şarj teknolojisinin ne zaman piyasaya sürüleceği açıklanmadı.

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