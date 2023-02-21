OPPO, kendi İşlemcisi için vites yükseltiyor: Tarih belli oldu

OPPO, kendi İşlemcisi için vites yükseltiyor
Oppo'nun kendi yonga setini geliştirdiğine dair ilk sızıntı, bir MediaTek yöneticisinden geldi. Yönetici, Oppo'nun sektördeki konumunu korumak için yeni bir yonga seti üretmeyi planladığını açıkladı. Buna ek olarak farklı bir kaynak, şirketin bu yönde çalışmalara başladığını ve ilk işlemcinin 2024'te piyasaya sürüleceğini iddia etti.
Bugün paylaşılan sızıntılar ise bu işlemcinin detaylarına ışık tutuyor diyebiliriz. Sektör uzmanlarına göre Oppo, ilk ana akım işlemcisinde 5G desteği ve TSMC'nin 4nm sürecine güvenecek. Ayrıca yeni yonga setinin 2023'ün ikinci yarısında seri üretime gireceği belirtiliyor.
Oppo, yeni sızıntıları henüz doğrulamadı. Ancak paylaşılan raporlar, yakında yeni bir duyuru ile karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Bilindiği üzere günümüzde Google, Apple ve Samsung gibi üreticiler, kendi tescilli yonga setlerini geliştiriyor. Bu işlemcilerin pazarda ne kadar başarılı olduğu ayrı bir konu ancak yeni hamlenin Oppo’nun pazardaki yerini sağlamlaştıracağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.