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    OPPO, kendi İşlemcisi için vites yükseltiyor: Tarih belli oldu

    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, tamamen bağımsız bir şekilde kendi işlemcisini üretmeye hazırlanıyor. Peki yeni yonga seti Apple, Samsung ve Qualcomm'a karşı neler sunacak? İşte detaylar
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    OPPO, kendi İşlemcisi için vites yükseltiyor: Tarih belli oldu Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, kısa süre önce tanıtılan Marisilicon görüntü çipiyle fotoğrafçılık ve videografi açısından gözle görülür iyileştirmeler sunmayı başardı. Şirket şimdi de Qualcomm ve MediaTek'e rakip bir işlemci üzerinde çalışıyor. Bugün sektöre yakın kaynaklar, Oppo'nun gelecek planlarına açıklık getirdi.

    OPPO, kendi İşlemcisi için vites yükseltiyor

    Oppo'nun kendi yonga setini geliştirdiğine dair ilk sızıntı, bir MediaTek yöneticisinden geldi. Yönetici, Oppo'nun sektördeki konumunu korumak için yeni bir yonga seti üretmeyi planladığını açıkladı. Buna ek olarak farklı bir kaynak, şirketin bu yönde çalışmalara başladığını ve ilk işlemcinin 2024'te piyasaya sürüleceğini iddia etti.

    Bugün paylaşılan sızıntılar ise bu işlemcinin detaylarına ışık tutuyor diyebiliriz. Sektör uzmanlarına göre Oppo, ilk ana akım işlemcisinde 5G desteği ve TSMC'nin 4nm sürecine güvenecek. Ayrıca yeni yonga setinin 2023'ün ikinci yarısında seri üretime gireceği belirtiliyor.

    OPPO, kendi İşlemcisi için vites yükseltiyor: Tarih belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Oppo, halihazırda MariSilicon X ve MariSilicon Y olmak üzere kamera odaklı kendi görüntü çiplerini üretiyor. Ancak ana yonga seti tarafında Qualcomm ve MediaTek gibi devlere güveniyor. Bununla birlikte sızıntı kaynağı, şirketin kendi işlemcisini oluşturmak için ar-ge çalışmalarına 1,4 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını bildirdi.

    Oppo, yeni sızıntıları henüz doğrulamadı. Ancak paylaşılan raporlar, yakında yeni bir duyuru ile karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Bilindiği üzere günümüzde Google, Apple ve Samsung gibi üreticiler, kendi tescilli yonga setlerini geliştiriyor. Bu işlemcilerin pazarda ne kadar başarılı olduğu ayrı bir konu ancak yeni hamlenin Oppo’nun pazardaki yerini sağlamlaştıracağını söyleyebiliriz.  

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 16 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 23 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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