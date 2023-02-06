Oppo, Android 13 güncellemesi alacak yeni telefonları açıkladı: İşte liste

- Şubat 2023'te Android ve ColorOS 13 güncellemesi alacak Oppo telefonlar belli oldu
- ColorOS 13 Kararlı Sürüm
- ColorOS 13 Beta Güncellemesi:
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Şubat 2023'te Android ve ColorOS 13 güncellemesi alacak Oppo telefonlar belli oldu
Paylaşılan bilgilere göre Oppo, şu anda ColorOS 13 Beta sürümünü F21s Pro 5G, F19s, F19 ve hatta A77s modellerine ulaştırmaya başladı. Ayrıca yeni güncelleme, 13 Şubat'tan itibaren Reno5 F ve F19 Pro, 28 Şubat'tan itibaren Reno6 ve Reno5 cihazlar için erişilebilir olacak. Kararlı sürüme kavuşacak cihazlar arasında ise, çok sayıda Find X ve Reno serisi cihaz yer alıyor. Bu nedenle listeyi kontrol etmenizde fayda var diyebiliriz.
Android 13 tabanlı ColorOS 13, OPPO tarafından (Aquamorphic Design) olarak adlandırılan daha canlı ve akıcı yeni bir tasarımı temel alıyor. Bildirim panelinde, widget’larda ve kişiselleştirme konusunda büyük değişikliklerle gelen yeni sürüm, kullanıcı deneyimini büyük oranda arttıracak. İşte Şubat ayında ColorOS 13 güncellemesi alacak Oppo telefonlar
ColorOS 13 Kararlı Sürüm
- Find X5 / X5 Pro / X5 Lite 5G
- Find X3 Pro / X3 Neo 5G / X3 Lite 5G
- Find X2 / X2 Pro / Find X2 Pro Automobili Lamborghini
- Reno 8/ Reno 8 5G / Reno 8 Pro 5G / 5G
- Reno7 / Reno7 5G / Reno7 Pro 5G / Reno7 Z 5G
- Reno6 Pro 5G / Reno6 5G / Reno6 Z 5G
- Reno5 Pro 5G / Reno5 Pro / Reno5 5G / Reno5 Z 5G
- F21s Pro / F21 Pro 5G / F21 Pro
- F19 Pro+
- K10 / K10 5G
- A96
- A77 5G
- A76
- A74 5G
- 7 Şubat'tan itibaren – Reno8 Z 5G (Tayland), F21s Pro 5G (Hindistan)
- 22 Şubat'tan itibaren – F19s (Hindistan), F19 (Hindistan), A95(Endonezya), A77s (Hindistan, Endonezya), A74 (Endonezya)
ColorOS 13 Beta Güncellemesi:
- Reno8 Z 5G
- F21s Pro 5G
- F19s
- A95
- A77s
- A74
- 13 Şubat'tan itibaren – Reno5 F (Endonezya), F19 Pro (Hindistan)
- 28 Şubat'tan itibaren – Reno6 (Endonezya), Reno5 (Endonezya), Reno5 Marvel Edition (Endonezya)
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