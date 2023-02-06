Oppo, Android 13 güncellemesi alacak yeni telefonları açıkladı: İşte liste

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ağustos ayında Android tabanlı ColorOS 13 sürümünü tanıtan OPPO, yeni güncellemeyi daha fazla cihaza ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Android 13 konusunda en erken davranan şirketlerden birisi olan Çinli dev, Şubat 2023'te hangi Oppo telefonlarının Android 13 ve ColorOS 13 güncellemesi alacağını paylaştı.

Şubat 2023'te Android ve ColorOS 13 güncellemesi alacak Oppo telefonlar belli oldu

Paylaşılan bilgilere göre Oppo, şu anda ColorOS 13 Beta sürümünü F21s Pro 5G, F19s, F19 ve hatta A77s modellerine ulaştırmaya başladı. Ayrıca yeni güncelleme, 13 Şubat'tan itibaren Reno5 F ve F19 Pro, 28 Şubat'tan itibaren Reno6 ve Reno5 cihazlar için erişilebilir olacak. Kararlı sürüme kavuşacak cihazlar arasında ise, çok sayıda Find X ve Reno serisi cihaz yer alıyor. Bu nedenle listeyi kontrol etmenizde fayda var diyebiliriz.

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Android 13 tabanlı ColorOS 13, OPPO tarafından (Aquamorphic Design) olarak adlandırılan daha canlı ve akıcı yeni bir tasarımı temel alıyor. Bildirim panelinde, widget’larda ve kişiselleştirme konusunda büyük değişikliklerle gelen yeni sürüm, kullanıcı deneyimini büyük oranda arttıracak. İşte Şubat ayında ColorOS 13 güncellemesi alacak Oppo telefonlar

ColorOS 13 Kararlı Sürüm

Find X5 / X5 Pro / X5 Lite 5G

Find X3 Pro / X3 Neo 5G / X3 Lite 5G

Find X2 / X2 Pro / Find X2 Pro Automobili Lamborghini

Reno 8/ Reno 8 5G / Reno 8 Pro 5G / 5G

Reno7 / Reno7 5G / Reno7 Pro 5G / Reno7 Z 5G

Reno6 Pro 5G / Reno6 5G / Reno6 Z 5G

Reno5 Pro 5G / Reno5 Pro / Reno5 5G / Reno5 Z 5G

F21s Pro / F21 Pro 5G / F21 Pro

F19 Pro+

K10 / K10 5G

A96

A77 5G

A76

A74 5G

7 Şubat'tan itibaren – Reno8 Z 5G (Tayland), F21s Pro 5G (Hindistan)

– Reno8 Z 5G (Tayland), F21s Pro 5G (Hindistan) 22 Şubat'tan itibaren – F19s (Hindistan), F19 (Hindistan), A95(Endonezya), A77s (Hindistan, Endonezya), A74 (Endonezya)

ColorOS 13 Beta Güncellemesi:

Reno8 Z 5G

F21s Pro 5G

F19s

A95

A77s

A74

13 Şubat'tan itibaren – Reno5 F (Endonezya), F19 Pro (Hindistan)

– Reno5 F (Endonezya), F19 Pro (Hindistan) 28 Şubat'tan itibaren – Reno6 (Endonezya), Reno5 (Endonezya), Reno5 Marvel Edition (Endonezya)

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Oppo, Android 13 güncellemesi alacak yeni telefonları açıkladı