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    Oppo, Android 13 güncellemesi alacak yeni telefonları açıkladı: İşte liste

    Akıllı telefon devi Oppo, Android 13 güncellemesi alacak yeni telefonları açıkladı. Paylaşılan listede çok sayıda bütçe ve orta sınıf akıllı telefon bulunuyor. İşte ColorOS 13'e kavuşacak modeller
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    Oppo, Android 13 güncellemesi alacak yeni telefonları açıkladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ağustos ayında Android tabanlı ColorOS 13 sürümünü tanıtan OPPO, yeni güncellemeyi daha fazla cihaza ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Android 13 konusunda en erken davranan şirketlerden birisi olan Çinli devŞubat 2023'te hangi Oppo telefonlarının Android 13 ve ColorOS 13 güncellemesi alacağını paylaştı.

    Şubat 2023'te Android ve ColorOS 13 güncellemesi alacak Oppo telefonlar belli oldu

    Paylaşılan bilgilere göre Oppo, şu anda ColorOS 13 Beta sürümünü F21s Pro 5G, F19s, F19 ve hatta A77s modellerine ulaştırmaya başladı. Ayrıca yeni güncelleme, 13 Şubat'tan itibaren Reno5 F ve F19 Pro, 28 Şubat'tan itibaren Reno6 ve Reno5 cihazlar için erişilebilir olacak. Kararlı sürüme kavuşacak cihazlar arasında ise, çok sayıda Find X ve Reno serisi cihaz yer alıyor. Bu nedenle listeyi kontrol etmenizde fayda var diyebiliriz.

    Android 13 tabanlı ColorOS 13, OPPO tarafından (Aquamorphic Design) olarak adlandırılan daha canlı ve akıcı yeni bir tasarımı temel alıyor. Bildirim panelinde, widget’larda ve kişiselleştirme konusunda büyük değişikliklerle gelen yeni sürüm, kullanıcı deneyimini büyük oranda arttıracak. İşte Şubat ayında ColorOS 13 güncellemesi alacak Oppo telefonlar

    ColorOS 13 Kararlı Sürüm

    • Find X5 / X5 Pro / X5 Lite 5G
    • Find X3 Pro / X3 Neo 5G / X3 Lite 5G
    • Find X2 / X2 Pro / Find X2 Pro Automobili Lamborghini
    • Reno 8/ Reno 8 5G / Reno 8 Pro 5G / 5G 
    • Reno7 / Reno7 5G / Reno7 Pro 5G /  Reno7 Z 5G
    • Reno6 Pro 5G / Reno6 5G / Reno6 Z 5G
    • Reno5 Pro 5G / Reno5 Pro / Reno5 5G / Reno5 Z 5G
    • F21s Pro / F21 Pro 5G / F21 Pro
    • F19 Pro+
    • K10 / K10 5G
    • A96
    • A77 5G
    • A76
    • A74 5G
    • 7 Şubat'tan itibaren – Reno8 Z 5G (Tayland), F21s Pro 5G (Hindistan)
    • 22 Şubat'tan itibaren – F19s (Hindistan), F19 (Hindistan), A95(Endonezya), A77s (Hindistan, Endonezya), A74 (Endonezya)

    ColorOS 13 Beta Güncellemesi:

    • Reno8 Z 5G
    • F21s Pro 5G
    • F19s
    • A95
    • A77s
    • A74
    • 13 Şubat'tan itibaren – Reno5 F (Endonezya), F19 Pro (Hindistan)
    • 28 Şubat'tan itibaren – Reno6 (Endonezya), Reno5 (Endonezya), Reno5 Marvel Edition (Endonezya)
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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