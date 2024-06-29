Oppo'nun yeni akıllı telefonu A3x'in özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde yapay zeka özelliklerine sahip yeni akıllı telefonu Reno 12F'i piyasaya süren Oppo, hız kesmeden yeni cihazlar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yakın bir zamanda ise şirketin yeni cihazı A3x, NBTC ve TUV Rheinland sertifikası ve Geekbench veritabanında ortaya çıktı.

OnePlus, yeni kulaklığı Buds Pro 3 üzerinde çalışmalara başladı 3 sa. önce eklendi

İşte Oppo A3x'in beklenen özellikleri:

NBTC sertifikası, OPPO'nun yakında küresel pazarlarda CPH2641 model numarasına sahip yeni bir akıllı telefonu piyasaya süreceğini ve bu cihazın Oppo A3x olacağını ortaya çıkardı. GSM, WCDMA ve LTE bağlantısıyla donatılacak cihaz, ayrıca 5.000mAh batarya ile destekleneceğini doğrulayan TUV Rheinland sertifikasında da ortaya çıktı. Bu sertifikaya göreyse cihazın, 45W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisiyle piyasaya sürülmesi muhtemel.

Tam Boyutta Gör Geekbench veritabanında ise tek çekirdekli testlerde 344 puan ve çok çekirdekli testlerde 1181 puan alan Oppo A3x, listeye göre 8 GB RAM ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 680 SoC ile donatılacak ve Color OS 14'ü temel alan Android 14 ile kutudan çıkacak. Son olarak cihaz, 4GB + 128GB yapılandırmasını doğrulayan FCC sertifikasında da görüldü. Bu raporlara göre Oppo, akıllı telefonu arkada 8MP kamera ve önde de 5MP selfie kamerasıyla donatacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.