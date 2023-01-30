Tam Boyutta Gör Oppo ilk tabletini geçtiğimiz yılın Şubat ayında piyasaya sürmüştü. Çinli marka şimdi de cihazın devam modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Oppo Pad 2'nin teknik özelliklerini paylaştı.

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Aktarılan bilgilere bakılırsa ikinci nesil Oppo Pad gücünü MediaTek Dimensity 9000 yonga setinden alacak. Ayrıca 2K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 11 inçlik IPS ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Kutudan ise Android 13 işletim sistemiyle çıkacak.

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Başlangıç fiyatı da sızdı

Oppo Pad 2'nin 67 watt hızlı şarj teknolojisini destekleyen 9.500 mAh pil içereceğine yönelik bilgiler de var. Yeni tabletin Şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Ön verilere göre başlangıç fiyatı 370 dolar seviyesinde olacak.

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Oppo Pad 2'nin temel özellikleri ortaya çıktı