Oppo Pad 2'nin temel özellikleri ortaya çıktı

Aktarılan bilgilere bakılırsa ikinci nesil Oppo Pad gücünü MediaTek Dimensity 9000 yonga setinden alacak. Ayrıca 2K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 11 inçlik IPS ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Kutudan ise Android 13 işletim sistemiyle çıkacak.
Başlangıç fiyatı da sızdı
Oppo Pad 2'nin 67 watt hızlı şarj teknolojisini destekleyen 9.500 mAh pil içereceğine yönelik bilgiler de var. Yeni tabletin Şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Ön verilere göre başlangıç fiyatı 370 dolar seviyesinde olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?