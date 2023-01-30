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    Anlık Bildirim

    Oppo Pad 2'nin temel özellikleri ortaya çıktı

    Oppo markasının önümüzdeki ay yeni bir tablet piyasaya süreceği bildiriliyor. Çinli bir kaynak Oppo Pad 2'nin temel özellikleri hakkında bazı ayrıntılar paylaştı.
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    Oppo Pad 2'nin temel özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Oppo ilk tabletini geçtiğimiz yılın Şubat ayında piyasaya sürmüştü. Çinli marka şimdi de cihazın devam modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Mobil sektörün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, Oppo Pad 2'nin teknik özelliklerini paylaştı.

    Aktarılan bilgilere bakılırsa ikinci nesil Oppo Pad gücünü MediaTek Dimensity 9000 yonga setinden alacak. Ayrıca 2K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunan 11 inçlik IPS ekrana sahip olacağı bildiriliyor. Kutudan ise Android 13 işletim sistemiyle çıkacak.

    Oppo Pad 2'nin temel özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Başlangıç fiyatı da sızdı

    Oppo Pad 2'nin 67 watt hızlı şarj teknolojisini destekleyen 9.500 mAh pil içereceğine yönelik bilgiler de var. Yeni tabletin Şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Ön verilere göre başlangıç fiyatı 370 dolar seviyesinde olacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 3 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 4 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 5 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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