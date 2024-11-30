Samsung Galaxy Tab S10 FE resmi web sitesinde ilk defa listelendi: Neler sunacak?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Tab S10+ ve S10 Ultra'yı bu yılın Eylül ayının sonuna doğru piyasaya sürdü. Şirket şimdi de, daha uygun fiyatlı Galaxy Tab S10 FE serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Resmi web sitesinde ilk defa yer aldı

Galaxy Tab S10 FE, Samsung'un resmi web sitesinde ilk defa ismi geçti. Web sitesinde, 31 Temmuz 2025'e kadar herhangi bir Galaxy Tab S10 veya Tab S10 FE modelini satın alıp etkinleştirenler için Android için popüler bir not alma uygulaması olan Goodnotes'a ABD'li müşteriler için bir yıllık ücretsiz erişim sunulacağı belirtiliyor. Dolayısıyla bu yazıdan, FE serisinin lansmanının yakın olduğu anlaşılıyor.

Galaxy S24 satışları S23 serisini geçti: İşte en çok satan model 1 gün önce eklendi

Samsung Galaxy Tab S10 FE neler sunacak?

Samsung Galaxy Tab S10 FE serisinin, Ekim 2023'te piyasaya sürülen ve Galaxy Tab S9 FE ve FE+ modellerini içeren önceki seriyle benzer şekilde iki model içermesi muhtemel. Yeni tabletler muhtemelen Exynos işlemcisini kullanmaya devam edecek. Tab S9 FE serisi, Galaxy A54'te yer alan Exynos 1380'den güç almıştı. Tab S10 FE'nin ise Galaxy A56 ile gelecek olan yeni Exynos 1580 işlemcisini kullanması bekleniyor. Yeni işlemci, selefine göre önemli performans ve verimlilik iyileştirmeleri getiriyor.

Ayrıca Tab S10 FE serisinin, Tab S9 FE modellerinde bulunan 8 MP kameraya göre önemli bir yükseltme olan 12 MP ana kameraya sahip olabileceğine dair söylentiler bulunuyor.

Şuan için yeni tabletlerle ilgili çok az bilgi bulunuyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı ortaya çıkacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Samsung Galaxy Tab S10 FE resmi web sitesinde ilk defa listelendi